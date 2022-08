Video: watson/Knackeboul, Madeleine Sigrist, Emily Engkent

World of watson

Wir haben versucht, zur Abwechslung ein stilvolles Video zu machen. Hier das Resultat 😬

Auf der Suche nach einem neuen Duft, so sinnlich und schweisstreibend wie der Sommer 2022? Dann bist du hier richtig. Dieser Werbespot aus dem Hause «World of Watson» fühlt sich gar nicht mal so nach Werbung an ...