Drone Racing: Nico Franzoni fliegt die Drohne an die Wand



Franzo(h)ni Talent

Nico «fliegt» eine Renn-Drohne – das hätte er lieber sein lassen 😅

Nach dem Versuch, mich als Pole-Tänzer und im Ballett zu profilieren – was definitiv in die Hosen gegangen ist –, versuche ich mich dieses Mal im Renn-Drohnen-Fliegen. «Drone Racing» ist ein Rennspiel, bei dem mit Kameras ausgestattete Drohnen ferngesteuert werden. Ob ich als Pilot was tauge, oder ob ich das Flugobjekt an die Wand geflogen habe, siehst du im Video:

Und jetzt ihr! Yoga, Eiskunstlauf oder gar Jodeln? Wohin sollen wir Nico als Nächstes schicken? Ab damit in die Kommentare!

