Para-Kletterer vor der WM: «Eigentlich habe ich Höhenangst»

Vor fünf Jahren hatte der heute 27-jährige Martin Villiger einen Motorrad-Unfall. Seither hat sich sein Leben um 180 Grad gedreht. Der Grund: Martins linker Oberschenkel musste amputiert werden.

Dennoch liess er sich davon nicht unterkriegen. Er übte sein Hobby, das Klettern, wieder regelmässiger aus und schaffte schlussendlich den Sprung ins Nationalkader. Am 8. August tritt er bei der Kletter-WM in Bern an. Wir haben den Luzerner in der O'Bloc-Kletterhalle in Ostermundigen besucht.

