Karibiksturm trifft Kreuzfahrtschiff: «Voyager of the Seas» im Chaos

Video: watson/nico bernasconi

Naturgewalt trifft Luxuskreuzer: «Voyager of the Seas» im Sturmgeschehen

Gäste an Bord des Kreuzfahrtschiffs «Voyager of the Seas» erlebten am Nachmittag des 26. Januar 2024 angespannte Momente, als das Schiff auf der Rückfahrt einer fünftägigen Kreuzfahrt durch die Westkaribik nach Galveston, Texas, in einen heftigen Sturm geriet.

Das von Royal Caribbean betriebene Schiff begegnete gegen 13:30 Uhr einer intensiven Schauerfront, die von starken Winden, hohen Wellen, heftigem Regen und zeitweisem Hagel begleitet wurde. Der starke Seegang führte dazu, dass Möbel auf den offenen Decks herumgeschleudert wurden, Glaswaren zu Bruch gingen und weitere Einrichtungsgegenstände beschädigt wurden.

Ein Passagier auf seinem überschwemmten Balkon. Bild: TikTok/sugar20240

«Die Liegestühle flogen über das ganze Pooldeck und auf unserem Balkon sammelte sich das Wasser bis zur Tür.» Berichtet ein Passagier crew-center.com

Es kam zu kleineren Verletzungen einiger Gäste, verursacht durch umstürzende Spielautomaten im bordeigenen Casino. Obwohl Royal Caribbean sich bisher nicht öffentlich geäussert hat, wurden keine schweren Verletzungen gemeldet.

Auf Social Media veröffentlichte Videos und Fotos zeigen unter anderem Überschwemmungen in öffentlichen Bereichen und Gästekabinen. Die Besatzung setzte sofort umfassende Aufräumarbeiten in Gang, legte Handtücher aus, um das Wasser aufzusaugen, und sorgte dafür, dass die Böden sicher für die Gäste waren. Sicherheitspersonal wurde im gesamten Schiff positioniert, um die Gäste zu beruhigen und bei Bedarf Unterstützung zu leisten.

Passagiere der «Voyager of the Seas» kämpfen mit umfallenden Spielautomaten. Bild: TikTok/nicholelopez7

Kreuzfahrtschiffe und Stürme

Obwohl Kreuzfahrtschiffe versuchen, schlechtem Wetter auszuweichen, ist es nicht immer möglich, lange Schauerlinien oder grosse Sturmsysteme vollständig zu vermeiden. Dies trifft im Speziellen auf die «Voyager of the Seas» zu, die zum Zeitpunkt des schweren Wetters auf dem Rückweg nach Galveston war. Grund dafür sind oft straffe Zeitpläne, insbesondere wenn sich Schiffe dem Ende einer Kreuzfahrt nähern und nach Hause zurückkehren. Weiter kann die räumliche Ausdehnung solcher Schauerlinien so gross sein, dass die Ausweichmöglichkeiten sehr begrenzt sind.

(nbe)

Hier gehts zum Video:

