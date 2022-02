Video: watson/een

Schweizer Snowboarder Pat Burgener erobert das olympische Dorf auf TikTok

Patrick «Pat» Burgener hat auf TikTok einen guten Eindruck hinterlassen. Er postet regelmässig Videos aus dem olympischen Dorf. Sein Video vom speziellen Auftritt am Flughafen in Peking wurde über 3,7 Millionen Mal angeschaut.

Der 27-jährige Lausanner tritt am Mittwoch mit dem Snowboard in der Halfpipe an. Dort hat er Aussenseiter-Chancen auf eine Medaille. Die Qualifikationsrunde beginnt um 5:30 Uhr Schweizer Zeit.

In der Zwischenzeit gibt es hier einige Highlights aus seinem TikTok-Kanal.

