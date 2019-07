Wetter

Brace yourself: Heute beginnt die nächste Hitzewelle



Brace yourself: Diese Grafik zeigt, wie die nächste Hitzewelle anrollt

Passend zum Wochenstart kehrt die Hitze zurück. Ein ausgeprägtes «Omega-Hoch» sorgt für die zweite Hitzewelle diesen Sommer. Am wärmsten wird es voraussichtlich zwischen Mittwoch und Freitag. Die Temperaturen klettern dann auf 35 Grad. Lokal kann es sogar 37 Grad heiss werden, wie SRF Meteo berichtet. Auch nachts bleiben die Temperaturen um 20 Grad.

bild: srf/screenshot

Am heissesten wird es im Rhonetal, in Genf, in der Region Basel und im Churer Rheintal. Bis mindestens Freitag bleiben die Höchstwerte jeweils über 30 Grad. Am Wochenende kommt womöglich kühlere Luft in die Schweiz, die aber Gewitter bringen könnte.

Die folgende Grafik zeigt, wie sich die heissen Luftmassen in Richtung Europa bewegen:

Heat wave in Europe pic.twitter.com/RJcP4qf4Ll — STEM Europe (@STEMeurope) July 19, 2019

(ohe)

Wo ist die Hitze am schönsten? In Paris, Amsterdam, London ... 24 Tote bei mutmasslichem Brandanschlag auf Filmstudio Das könnte dich auch interessieren: «So sehen Depressionen aus» – Facebookpost einer jungen Frau geht viral Link zum Artikel Kann Basel YB wieder gefährlich werden? Alle Transfers der Super League im Überblick Link zum Artikel Mehr Spass! Hier kommen die 24 lustigsten Fails, die das Internet gerade zu bieten hat Link zum Artikel Kommen Sie, kommen Sie! PICDUMP! Link zum Artikel

Abonniere unseren Newsletter