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Tesla Semi: Elektro-Lastwagen soll auch in Europa auf den Markt kommen

Elektro-Lkw Semi von Tesla transportiert Cybertruck-Fahrzeuge. (Oktober 2023)
Der Tesla Semi soll bald in Europa erhältlich sein.Bild: Tesla

Tesla will diesen Elektro-LKW bald auch in Europa verkaufen

21.08.2026, 07:3321.08.2026, 07:33

Tesla will seinen um Jahre verzögerten Elektro-Sattelschlepper auch in Europa auf den Markt bringen. Details zur Einführung des Tesla Semi stellte das Unternehmen für September in Aussicht.

Angaben etwa zu technischen Daten soll es auf der IAA Nutzfahrzeuge in Hannover geben, wie der von Tech-Milliardär Elon Musk geführte Autobauer auf der Plattform X ankündigte. Die Messe läuft in diesem Jahr von 15. bis 20. September, zuvor gibt es am 14. September einen Pressetag.

Teslas Sattelschlepper wurde bereits 2017 vorgestellt und sollte nach damaligen Ankündigungen ursprünglich 2019 in die Produktion gehen. Doch Tesla schob den Start mehrfach auf, etwa unter Verweis darauf, dass Batterien dringender für Autos wie das Model 3 gebraucht würden. Die Produktion in grösseren Stückzahlen lief schliesslich im April dieses Jahres im US-Bundesstaat Nevada an. In den USA wurden erste Tesla-Laster an Kunden ausgeliefert.

Tesla gibt für den Semi eine geschätzte Reichweite von bis zu gut 800 Kilometern mit einer Batterieladung an. In Europa würde der Sattelschlepper gegen bereits verfügbare Konkurrenz-Lastwagen europäischer Hersteller antreten. Tesla hatte den Semi auch bereits auf der IAA Nutzfahrzeuge vor zwei Jahren ausgestellt. (nil/sda/dpa)

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