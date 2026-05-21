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KI-Boom: Nvidia steigert Umsatz erneut um 85 Prozent

Der Chipkonzern Nvidia ist im KI-Boom weiter rasant gewachsen.

Im vergangenen Quartal stieg der Umsatz im Jahresvergleich um 85 Prozent auf 81,6 Milliarden Dollar. Damit war das Wachstum höher als im Vierteljahr davor.

Bei Nvidia läuft es finanziell weiterhin bestens. Bild: keystone

Der um Sondereffekte bereinigte operative Gewinn kletterte um fast 150 Prozent auf 53,5 Milliarden Dollar. Damit übertraf der KI-Pionier einmal mehr die Erwartungen der Experten. Unterm Strich verdiente Nvidia 58,3 Milliarden Dollar nach einem Gewinn von knapp 18,8 Milliarden Dollar im Vorjahresquartal.

Der für das laufende Quartal erwartete Umsatz von rund 91 Milliarden Dollar liegt über der durchschnittlichen Prognose von Analysten. Nvidia ist mit seinen Produkten für Rechenzentren ein zentraler Motor des KI-Booms und profitiert am meisten von diesem.

Nvidia ist das wertvollste Unternehmen der Welt

Nvidia ist mit seinen Produkten für Rechenzentren ein zentraler Motor des KI-Booms und profitiert am meisten von diesem. Der Börsenwert des Unternehmens ist in den vergangenen fünf Jahren um mehr als das 15-fache auf 5,6 Billionen Dollar gestiegen. Damit ist Nvidia derzeit das wertvollste Unternehmen der Welt, gefolgt von Google-Mutter Alphabet mit 4,7 Billionen Dollar.

Auf die mit Spannung erwarteten Zahlen reagierten die Investorinnen und Investoren zunächst zurückhaltend. In den ersten Minuten nach Veröffentlichung der Zahlen gab der Kurs nachbörslich bis zu rund drei Prozent nach. Danach schwankte er um den Nullpunkt. Vor allem bei der Umsatzprognose hatten sich einige Marktteilnehmende mehr erhofft.

Die dennoch guten Zahlen von Nvidia könnten den ohnehin schon heissgelaufenen KI-Motor noch weiter antreiben, wovon in der Schweiz Werte wie VAT, Comet, Inficon und AMS Osram weiter profitieren könnten. (sda/dpa)