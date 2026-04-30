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Dank KI-Hype: Samsung erzielt höchsten Gewinn in Firmengeschichte

Samsung Electronics hat dank des anhaltenden KI-Booms seinen höchsten Gewinn seit Unternehmensgründung erzielt.

In seinen aktuellen Geschäftszahlen weist Südkoreas grösstes Unternehmen einen Betriebsgewinn in Höhe von 57,2 Billionen Won (umgerechnet rund 32,9 Milliarden Euro) für den Zeitraum Januar bis März aus – in etwa das Achtfache des Vorjahreszeitraums.

Der südkoreanische Samsung-Konzern vermeldet starke Zahlen. Bild: keystone

Samsungs Quartalszahlen haben damit selbst die bereits hohen Erwartungen des Marktes deutlich übertroffen. Laut einer von der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap durchgeführten Umfrage lag der Nettogewinn des Konzerns im Schnitt über 20 Prozent über den Schätzungen der befragten Ökonomen. Die Märkte reagierten positiv auf den Geschäftsbericht: Direkt nach Handelsstart am Donnerstagmorgen Ortszeit stieg der südkoreanische Leitindex Kospi um über 0,7 Prozent an, ehe er wieder etwas fiel.

Der Rekordgewinn von Samsung wird vor allem von der anhaltend starken Nachfrage nach Computerchips angetrieben. Chip-Engpässe haben die Preise stark in die Höhe getrieben. Allein 53,7 Billionen Won des Betriebsgewinns – und damit fast 94 Prozent des Gesamtgewinns – wurden von der Halbleitersparte des Unternehmens erzielt. Samsung Electronics ist einer der weltweit führenden Produzenten von Halbleitern, insbesondere im Segment leistungsstarker Speicherchips. (sda/dpa)