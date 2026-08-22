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400-Millionen-Zahlung: US-Justiz stoppt TikTok-Ermittlungen

epa13008793 A child looks on his mobile phone in Putrajaya, Malaysia, 01 June 2026. Malaysia&#039;s new Child Protection Code (CPC) under the Online Safety Act 2025 (ONSA) takes effect on 01 June for ...
Es kommt immer wieder vor, dass Kinder Profile mit Angabe eines falschen Geburtsdatums einrichten.Bild: keystone

400-Millionen-Zahlung: US-Justiz stoppt TikTok-Ermittlungen

Die US-Regierung warf TikTok vor, illegal Daten von Kindern gesammelt zu haben. Nach dem Besitzerwechsel im US-Geschäft und einer Zahlung von mehreren hundert Millionen Dollar enden die Ermittlungen.
22.08.2026, 07:3026.08.2026, 07:34

Die Kurzvideo-Plattform TikTok legt Ermittlungen der US-Behörden wegen des Sammelns der Daten von Kindern mit einer Zahlung von 400 Millionen Dollar bei. Mit dem Vergleich ist kein Schuldeingeständnis verbunden, wie das US-Justizministerium mitteilte. Das Ministerium verwies unter anderem auf den Eigentümerwechsel im US-Geschäft von TikTok sowie eine Überholung der Datenschutz-Praxis.

Das Justizministerium hatte TikTok 2024 noch in der Amtszeit von Donald Trumps Vorgänger Joe Biden im Weissen Haus verklagt. Der Vorwurf war, die Plattform habe zugelassen, dass Kinder im Alter unter 13 Jahren ohne Zustimmung ihrer Eltern Accounts anlegten. Damit habe der Dienst gegen das Gesetz zum Datenschutz bei Kindern verstossen, argumentierte die Behörde.

Trump rettete TikTok in den USA

Amerikanische Online-Plattformen legten wegen des Gesetzes ein generelles Mindestalter von 13 Jahren fest. Zugleich kommt es immer wieder vor, dass Kinder Profile mit Angabe eines falschen Geburtsdatums einrichten. Kritiker werfen den Unternehmen vor, nicht entschieden genug dagegen vorzugehen.

Trump hatte durchgesetzt, dass das US-Geschäft von TikTok Anfang 2026 mehrheitlich an eine neue Firma mit amerikanischen Investoren ging. Damit wurde die Zukunft des Dienstes in den USA nach einer rund einjährigen Hängepartie gesichert.

Nach einem US-Gesetz musste sich der in China ansässige Tiktok-Eigentümer Bytedance zumindest von dem Geschäft in den USA trennen, damit die App in dem Land weiterhin aktiv sein durfte. Im Rest der Welt ist weiterhin Bytedance am Steuer.

(schweizheute.ch)

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Celtic Swiss
22.08.2026 07:53registriert Juni 2024
Die MAGA-Faschisten holen das Geld, wo es nur geht.

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