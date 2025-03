Rivella hält Umsatz 2024 stabil

Der Getränkehersteller Rivella hat im vergangenen Jahr den Absatz mehr oder weniger gehalten. Und das Umsatzziel wurde laut einer Mitteilung vom Montag trotz des schlechten Wetters im Mai und Juni übertroffen.

Rivellas CEO Silvan Brauen. Bild: keystone

Rivella verkaufte 2024 insgesamt 96 Millionen Liter an Getränken, 3 Millionen Liter weniger als im Vorjahr. Damit erlöste der Getränkehersteller einen Umsatz von 137 Millionen Franken, nach 138 Millionen im Jahr 2023.

Zulegen konnte Rivella mit der Marke «Focuswater». Und auch das neu lancierte vegane Rivella Gelb habe «einen guten Start hingelegt», hiess es.

Man habe das Produktportfolio gestrafft und sich auf die Kernmarken Rivella und Focuswater konzentriert, lässt sich CEO Silvan Brauen in der Mitteilung zitieren. Dabei habe man in Teilen des Sortiments bewusst Umsatzrückgänge in Kauf genommen.

Geld in die Hand genommen hat der Getränkehersteller zudem für den Produktionsstandort in Rothrist. Dort seien insgesamt 9 Millionen Franken in die Anlagen investiert worden. Nun werde in den nächsten Wochen eine neue Abfülllinie für die Focuswater-Getränke in Betrieb genommen. (dab/sda/awp)