Tina Turner lebt seit Jahren am Zürichsee. Bild: ASSOCIATED PRESS/AP

Tina Turner kauft Landgut am Zürichsee – für 70 Millionen Franken

24'000 Quadratmeter, zehn Gebäude, ein Teich, ein Bach, ein Swimmingpool und direkten Seeanstoss: Tina Turner hat sich am Zürichsee ein Landgut der Extraklasse gekauft. Dies bestätigen das Grundbuchamt und ihr Mann, Musikmanager Erwin Bach, gegenüber der Handelszeitung.

Experten schätzen die Kosten für das Anwesen auf rund 70 Millionen Franken, wie die Zeitung schreibt. Das 100-jährige Landgut gehörte zuvor dem Casino-Unternehmer Hans Jecklin.

Offenbar hatte sich auch Roger Federer für das Anliegen interessiert. Er kaufte aber schliesslich ein Grundstück in Kempraten – wenige Hundert Meter nebenan.

Tina Turner wohnt bereits seit Jahren am Zürichsee in einem Haus mit Seeanstoss. Und zwar zur Miete in Küsnacht. Weshalb haben sie und ihr Mann also dieses Anwesen gekauft? Bach sagt gegenüber der Handelszeitung: «Wegen der Pandemie und ihrer Folgen verzichten wir – wie viele andere Schweizerinnen und Schweizer – leider auf Reisen. Mit diesem Anwesen haben wir ein neues Wochenendrefugium in unmittelbarer Nähe gefunden.» (cma)