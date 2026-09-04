sonnig30°
DE | FR
burger
Wirtschaft
International

Trump droht: Tieferer Leitzins oder Handelstopp mit gewissen Ländern

Trump droht: tieferer Leitzins in den USA oder Handelstopp mit Defizit-Ländern

US-Präsident Donald Trump droht mit einem Handelsstopp mit bestimmten Ländern, sollte die US-Notenbank Federal Reserve ihre Geldpolitik nicht lockern.
04.09.2026, 18:2004.09.2026, 18:25

«Senkt die Zinsen, oder ich breche den Handel mit Ländern ab, mit denen wir ein Defizit haben», schrieb er auf seiner Plattform Truth Social.

epa13208157 US President Donald Trump speaks during an End of Summer BBQ event with Republican lawmakers in the Rose Garden of the White House in Washington, DC, USA, 02 September 2026. EPA/Samuel Cor ...
Will um jeden Preis tiefere Zinsen: US-Präsident Donald Trump.Bild: keystone

Trump argumentierte, dass der Arbeitsmarkt deutlich stärker gewachsen sei als gedacht und dies ausreiche, um geringere Zinsen zu legitimieren. Ökonomen merken allerdings an, dass ein starker Arbeitsmarkt die Lohnentwicklung und damit auch die Inflationsgefahren verstärken kann.

Trump liess aussen vor, dass die Inflation in seinem Land seit mehr als fünf Jahren über dem von der Fed angestrebten Ziel von 2 Prozent liegt. Der US-Präsident liess zudem offen, welchen Zusammenhang er zwischen gewünschter Zinssenkung in den USA und dem Handelsdefizit mit einigen Ländern sieht.

Die Schweiz ist auch im Visier des US-Präsidenten, wenn es um das Handelsdefizit geht. Dies hatte Trump Anfang August einmal mehr klar gemacht. Damals drohte er in einem Interview mit einem Importstopp für Schweizer Uhren und andere Waren. Damit könnten die USA ihr Handelsdefizit mit der Schweiz auf einen Schlag beseitigen.

Federal Reserve Board Chairman Kevin Warsh speaks during a news conference at the Federal Reserve in Washington, Wednesday, July 29, 2026. (AP Photo/Mark Schiefelbein) Kevin Warsh
Tendiert bezüglich Zinsen eher in die andere Richtung: Fed-Chef Kevin Warsh.Bild: keystone

Arbeitsmarkt zuletzt stark

Niedrigere Zinsen können dafür sorgen, dass Unternehmen schneller wachsen. Zugleich heizen sie die Inflation an. Fed-Chef Kevin Warsh hatte jüngst klargemacht, dass er der Preisstabilität eine höhere Priorität einräumt, und sich zu höheren Zinsen bereit gezeigt. Kommende Woche Freitag werden neue Inflationszahlen in den USA veröffentlicht.

Zuvor hatte das US-Arbeitsministerium einen überraschend starken Arbeitsmarktbericht für den August vorgelegt. So stieg die Beschäftigtenzahl um 162'000 – Volkswirte hatten im Schnitt lediglich mit 55'000 zusätzlichen Stellen gerechnet. Im Juli hatte der Arbeitsmarkt noch enttäuscht. (sda/awp/dpa/con)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
15 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Die beliebtesten Kommentare
avatar
JBV
04.09.2026 18:37registriert September 2021
Trumps 'Art of the Deal'... drohen und erpressen. Mehr hat dieser "Präsident" nicht drauf...

Die Fed ist unabhängig vom Präsidenten. Ihr Ziel/Auftrag ist eine Inflationsrate von 2% (aktuell 3,4%). Eine Zinssenkung wäre kontraproduktiv.
250
Melden
Zum Kommentar
avatar
Celtic Swiss
04.09.2026 18:34registriert Juni 2024
Kann man den Zahlen eine US-Ministeriums im Moment überhaupt glauben schenken?
210
Melden
Zum Kommentar
15
Urteil in Deutschland: Pressefotografen haben Brände gelegt
Vor einem deutschen Gericht sind zwei Pressefotografen wegen mehrfacher Brandstiftung zu Freiheitsstrafen verurteilt worden.
Das Landgericht Dessau im ostdeutschen Sachsen-Anhalt sehe es als erwiesen an, dass die Männer zwischen Juli und September 2025 im Raum Bitterfeld-Wolfen und Umgebung leerstehende Gebäude, Waldstücke und landwirtschaftlich genutzte Grundstücke in Brand gesetzt hatten, wie ein Sprecher des Gerichts mitteilte. So hätten sie exklusive Videos und Fotos von Feuerwehreinsätzen anfertigen und verkaufen wollen.
Zur Story