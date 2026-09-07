Der Discounter Action kommt aus der Niederlande. symbolBild: keystone

Discounter Action eröffnet bereits 20. Filiale in der Schweiz

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Der für seine günstigen Preise bekannte niederländische Non-Food-Discounter Action schlägt bei der Expansion in der Schweiz weiterhin ein hohes Tempo an. Er eröffnet in wenigen Tagen seine 20. Filiale.

Diese befindet sich im Kanton Uri, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Am 17. September werde der gut 900 Quadratmeter grosse Laden im Shoppingcenter Tellpark eröffnet. Für den Standort seien 14 Mitarbeitende eingestellt worden.

Action ist erst seit anderthalb Jahren in der Schweiz präsent. Damals wurde in Bachenbülach der erste Shop eröffnet. Mittlerweile ist Action in allen Regionen der Schweiz präsent.

Ende 2025 zählte das Unternehmen hierzulande 8 Geschäfte, seither hat sich das Filialnetz damit auf 20 mehr als verdoppelt. Eine konkrete Zielzahl für den weiteren Ausbau in der Schweiz nennt Action bislang nicht. Europaweit besteht das Action-Filialnetz aus über 3400 Läden in 15 Ländern. (sda/awp)