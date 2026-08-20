Fast jede zweite befragte Firma hat im letzten Quartal einen Cyberangriff erlebt. Nur gut ein Fünftel stufte den Vorfall aber als gefährlich ein. Bild: imago-images.de

So (schlecht) steht es um die Cybersicherheit in der Schweizer Wirtschaft

Während die Bedrohungslage wegen KI massiv steigt, hinken kleine und mittlere Unternehmen (KMU) bei der Cyberabwehr hinterher. Die Beratungsfirma Deloitte nennt drei kritische Bereiche.

Mehr «Wirtschaft»

KMU-Betriebe bilden das Fundament der Schweizer Wirtschaft. Sie machen über 99 Prozent aller Firmen aus und bieten rund zwei Drittel aller Arbeitsplätze im Land,

Gleichzeitig sind insbesondere die kleineren und sehr kleinen Firmen hierzulande deutlich stärker gefährdet, als die Verantwortlichen selber meinen. Zu diesem Schluss kommt eine am Donnerstag veröffentlichte, repräsentative Studie des Beratungsunternehmens Deloitte.

watson fasst die Erkenntnisse zusammen.

Wo ist das Problem?

Viele Schweizer KMU vernachlässigen die Cybersicherheit, während sich die Bedrohungslage vor allem wegen generativer künstlicher Intelligenz verschlechtert. Gleichzeitig unterschätzen die Verantwortlichen die IT-Risiken. Zu diesen Schlüssen kommt die Beratungsfirma Deloitte nach einer repräsentativen Befragung von KMU-Angestellten.

Was ist das für eine Studie? Die Deloitte-Studie «Unterschätzt, ungeschützt, unterversichert: KMU-Cyberrisiken in der Schweiz» (siehe Quellen) basiert laut den Verfassern auf einer repräsentativen Online-Umfrage von 924 Arbeitnehmenden. Diese seien für Firmen mit bis zu 250 Mitarbeitenden tätig und arbeiteten am Computer. Die Umfrage wurde im April durchgeführt. Als Ergänzung seien im Juli Gespräche mit Cyberexperten von Versicherungen geführt worden.

Die Studienverfasser nennen drei kritische Bereiche...

Cyberrisiken werden systematisch unterschätzt

Die befragten 924 KMU-Mitarbeitenden gaben zu 49 Prozent an, in den vergangenen drei Monaten einen ernsten Cybervorfall erlebt zu haben. Nur 22 Prozent stuften das Risiko für ihr Unternehmen aber als hoch ein, so Deloitte.

Besonders ausgeprägt sei diese «Wahrnehmungslücke» bei Kleinfirmen: Obwohl dort 38 Prozent einen Vorfall meldeten, hielten lediglich 15 Prozent das Risiko für erheblich.

Cyberangriffe seien durch den Einsatz von KI schneller, skalierbarer und gezielter geworden, so Deloitte. Doch diese wachsende Bedrohung wird bei manchen kleineren und kleinen Betrieben offenbar nicht ernstgenommen.



Die Studienverfasser konstatieren:

«Skalierbare Angriffe über E-Mail, kompromittierte Zugangsdaten und manipulierte Zahlungsprozesse machen auch kleine Unternehmen verwundbar, eine Verwundbarkeit, die von vielen noch immer unterschätzt wird.»

Skalierbar bedeutet in diesem Zusammenhang, dass ein Angriff mit geringem Zusatzaufwand ausgeweitet werden kann. Kriminelle nutzen Automatisierung und KI-Chatbots, um Angriffe wie Phishing oder Schadsoftware massenhaft und ohne nennenswerten Mehraufwand zu vervielfachen

«Grundlegende Schutzmassnahmen» sind nicht umgesetzt

Mit dem sogenannten KMU-Cybersicherheitsindex gibt Deloitte an, wie Schweizer Firmen sechs elementare Sicherheitsmassnahmen umsetzen. Laut Mitteilung liegt der Wert bei durchschnittlich 58 von 100 Punkten. Dies bedeute, dass die Sicherheitsmassnahmen im Durchschnitt nur zu 58 Prozent umgesetzt würden. Die wichtigsten Lücken zeigten sich «bei modernen Authentifizierungsmethoden»:

Passwortlose Authentifizierung (z.B. biometrisch) sei nur bei 45 Prozent der Unternehmen umgesetzt.

(z.B. biometrisch) sei nur bei 45 Prozent der Unternehmen umgesetzt. Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) : Nur zwei Drittel der Firmen (66%) schützten ihr Passwort-Login durch eine zusätzliche Sicherheitsebene, wie etwa das Scannen eines Fingerabdrucks oder das Eingeben eines Codes.

: Nur zwei Drittel der Firmen (66%) schützten ihr Passwort-Login durch eine zusätzliche Sicherheitsebene, wie etwa das Scannen eines Fingerabdrucks oder das Eingeben eines Codes. Single Sign-On (SSO) werde ebenfalls nur von 45 Prozent der Unternehmen verwendet.

Was ist Single Sign-On (SSO)? Bei diesem für Firmen und Private sinnvollen, da sicheren Login-Verfahren muss man sich nur ein einziges Mal anmelden, um auf verschiedene Dienste oder Anwendungen zuzugreifen. Es handelt sich quasi um eine zentrale Online-Zugangskontrolle und diese ist durch Multi-Faktor-Authentifizierung geschützt – ein gestohlenes Passwort ermöglicht Dritten keinen Zugriff.

Vorteile: User müssen sich nur ein einziges Passwort merken. Und wenn jemand das Unternehmen verlässt oder neu eintritt, kann der Zugriff auf alle angebundenen Systeme über einen einzigen Schalter gewährt oder sofort blockiert werden. Worst-Case-Szenarien: Wenn die zentrale Zugriffskontrolle technische Probleme hat oder ausfällt, werden alle User quasi ausgesperrt. Und wenn Hacker unbemerkt die SSO-Daten eines Users erbeuten, erhalten sie wie mit einem Generalschlüssel Zugriff auf die verknüpften Systeme und Dateien. Technische Umsetzung: Wenn eine Firma den Zugriff auf ihre Server und Anwendungen mittels SSO-Verfahren absichern will, gibt es grundsätzlich zwei Vorgehensweisen: 1. Man bezahlt für eine kommerzielle Cloud-basierte Lösung, wie sie grosse Tech-Konzerne und spezialisierte Dienstleister wie Okta anbieten. 2. Oder man setzt das Ganze eigenhändig mit kostenloser Open-Source-Software um. Dies erfordert viel IT-Fachwissen und beträchtlichen Wartungsaufwand.

«KMU sollten sich auf ihre Kernkompetenzen konzentrieren und ihre IT auslagern – statt sie selbst zu betreiben.» Das raten die Deloitte-Berater

Auch beim Versicherungsschutz harzt es

Deloitte beruft sich auf Angaben des Schweizerischen Versicherungsverbandes (SVV): Demnach sind gerade mal 11,5 Prozent der in der Schweiz domizilierten Unternehmen gegen Cyberattacken und deren potenziell schwerwiegende Folgen versichert. Diese «Versicherungslücke» sei besonders bei Mikro-Firmen (mit weniger als zehn Angestellten) und bei kleinen Unternehmen ausgeprägt.

(dsc)

Quellen