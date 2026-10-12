Weit weg von den USA - und doch vom dortigen Boom direkt betroffen: Moderne und alte Häuser in der Schweiz. Bild: KEYSTONE

9000 Milliarden für KI: Warum der historische Boom unsere Zinsen hochtreibt

Künstliche Intelligenz verursacht den grössten Investitionsboom der US-Geschichte – und verteuert die Schweizer Hypotheken.

Niklaus Vontobel Folge mir

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Die Künstliche Intelligenz hat in den USA einen Investitionsboom angestossen, wie ihn das Land noch nie zuvor erlebt hat.

9000 Milliarden Dollar werden investiert. Verbaut in den Jahren 2025 bis 2032. Allein das Datenzentrum Hyperion, das der Facebook-Konzern Meta gestartet hat, kostet beispielsweise 30 Milliarden Dollar. Jedes Jahr verschlingt der Bau von Datenzentren so durchschnittlich 3,2 Prozent der gesamten Wirtschaftsleistung der USA. Ein Novum.

Zu diesen Zahlen ist ein Professor an der US-Universität Columbia gelangt: Stijn Van Nieuwerburgh, Spezialist für Finanzen und Immobilien. In einer viel beachteten Studie hat er die durchschnittlichen Kapitalkosten moderner Datenzentren berechnet und hochgerechnet auf alle bereits in Planung befindlichen Zentren. Das Ergebnis ist eindrücklich.

3,2 Prozent – das ist zwar nur eine Schätzung und damit «spekulativ», wie der Professor selbst sagt. Aber die Zahl zeigt die historische Grössenordnung. Das «Wall Street Journal» titelt dazu:

«Der Ausbau der KI entwickelt sich zur grössten wirtschaftlichen Wette in der Geschichte der USA.» «Wall Street Journal»

Diese 3,2 Prozent übersteigen jede andere technologische Revolution. Die USA werden mehr für KI ausgeben als in den 1830er-Jahren für den Bau ihrer Kanäle. Mehr als nach dem Zweiten Weltkrieg für ihre Highways. Mehr als um die Jahrtausendwende herum für ihre Telekommunikation und Glasfaserkabel. Und sogar mehr als für die in der Geschichte bisher kapitalaufwendigste Revolution, den Bau der Eisenbahnnetze.

Diese KI-Wette läuft weltweit, wenn sie auch nirgends so gigantisch ist wie in den USA, der Heimat der vier sogenannten Hyperscaler: Meta, Google, Microsoft und Amazon. Laut Studie werden ungefähr 70 Prozent aller globalen KI-Investitionen in den USA getätigt, die übrigen 30 Prozent vor allem in China und Europa. Karsten Junius, Chefökonom der Bank J. Safra Sarasin, sagt:

«Der KI-Boom führt zu enormen Investitionen nicht nur in den USA, sondern weltweit.» Karsten Junius

Schweiz kann sich dem Trend nicht entziehen

Damit erlebt die westliche Welt nach knapp 25 Jahren wieder einen technologiegetriebenen Investitionsboom. Eine Folge davon sind wieder höhere Zinsen. Wie viel höher? Dazu wagen die Experten keine Prognose. Aber höher. Eine Rückkehr zu den vor Corona vorherrschenden supertiefen Zinsen wird es nicht geben. Mit dem KI-Boom endet einer der wichtigsten Trends, die diese Ära herbeigeführt hat.

Hinter den superniedrigen Zinsen standen «globale Entwicklungen, denen sich die Schweiz nicht entziehen konnte». So hatte der damalige Nationalbank-Präsident Thomas Jordan einst die selbst gestellte Frage beantwortet: «Warum sind die Zinsen überhaupt so tief?»

Das war im Dezember 2019 in Bern, und die Nationalbank (SNB) hatte gerade fünf Jahre mit einem Negativzins hinter sich. Die durchschnittlichen Zinsen für zehnjährige Festhypotheken waren damals auf ein Rekordtief von 1 Prozent gefallen. Wohneigentümer freute dies; Sparer und Pensionskassen ärgerte es jedoch sehr. Jordan wollte den Negativzins rechtfertigen.

Es werde global mehr gespart und wenig investiert. Viel gespart werde laut Jordan, weil alternde Gesellschaften vorsorgen wollen. Wenig investiert, weil die Wirtschaft nur langsam produktiver wird. Sprich: es gab keine bahnbrechende neue Technologie, die grosse Fortschritte und damit grosse Renditen versprochen hätte.

Damit beschrieb Jordan, was andere Ökonomen auch prägnant «Sparschwemme» nannten. Viel zu viele Spargelder jagten viel zu wenigen Investitionschancen hinterher.

Das war die globale Entwicklung, der sich die Schweiz laut Jordan nicht entziehen konnte. Die KI-Revolution war da noch drei Jahre entfernt.

Im November 2022 lancierte OpenAI die erste Version seines KI-Assistenten ChatGPT. Dies gilt heute als Beginn des KI-Booms. Damit verschwand eine der Voraussetzungen für die Sparschwemme. Es wird nicht mehr wenig investiert. Jetzt wird in zuvor unerreichter Grössenordnung investiert.

Und die Zinsen steigen. Bei zehnjährigen Schuldpapieren lagen sie für die USA kürzlich auf dem höchsten Stand seit 2007, in Deutschland seit 2009 und in Japan seit 1996. Rekorde, Rekorde, Rekorde.

Aussergewöhnlich hohes Wachstum

In der Schweiz stimuliert der KI-Boom ebenfalls die Wirtschaft, wie Sarasin-Chefökonom Junius sagt. Hinzu kommt der Franken, der gegenüber dem Euro und vor allem dem Dollar nachgelassen hat. Nicht nur, aber auch deshalb war das Wachstum im ersten Halbjahr plötzlich «aussergewöhnlich hoch».

Die Schweizer Wirtschaft wird die Stütze durch einen SNB-Leitzins von 0 Prozent deshalb nicht mehr lange brauchen. Junius rechnet neu mit zwei Erhöhungen – im März und im Juni 2027, insgesamt um einen halben Prozentpunkt. Damit werden die auf dem Geldmarktzins basierenden Saron-Hypotheken teurer.

Bei den langfristigen Zinsen, wie jenen auf zehnjährigen Eidgenossen, gilt laut Junius:

«Die Schweiz bleibt vom globalen Renditeanstieg nicht verschont.» Karsten Junius

Sprich: Die Schweizer Zinsen werden vom weltweiten KI-Boom ebenfalls in die Höhe gezogen. Wenn auch weit weniger hoch als in der Eurozone oder in den USA.

«Ungünstigerweise», wie Chefökonom Junius sagt, kommt zum KI-Boom noch ein Trend hinzu, der die Wende zu höheren Zinsen zusätzlich befeuert. Die Staatsschulden steigen schnell an.

Hyperion: Ein Datenzentrum des Facebook-Konzern Meta, das Investitionen von 30 Milliarden Dollar erfordert. Bild: meta

Es ist die Spätfolge einer Reihe von Krisen. Corona. Energieschock von 2022, verursacht durch Russlands Krieg gegen die Ukraine. Die aktuelle Energiekrise infolge des Iran-Kriegs von US-Präsident Donald Trump. Laut dem Internationalen Währungsfonds sind die weltweiten Staatsschulden bald gleich gross wie die jährliche globale Wertschöpfung. Auf die Schwemme der Ersparnisse folgt wohl eine Schwemme der Schulden.

Es kann immer passieren, dass der Trend zu höheren Zinsen überlagert wird von neuen Krisen. Ein Bonmot dazu lautet: Vorhersagen sind schwierig; vor allem, wenn sie die Zukunft betreffen.

Eine solche Krise wäre ein drohender Zahlungsverzug von Frankreich, der zu einer europäischen Staatsschuldenkrise mutiert. Die in der Schweiz aus der Eurokrise leidvoll bekannte Kausalkette käme wieder in Gang: Die Europäische Zentralbank senkt ihre Leitzinsen, der Euro fällt, der Franken steigt und die SNB muss ihre Leitzinsen ebenfalls senken.

Sicher ist einstweilen aber: Es wird nicht mehr wenig investiert. Damit endet eine der globalen Entwicklungen, der sich die Schweiz nicht entziehen konnte. Sie wird es auch nicht können, wenn eine neue globale Entwicklung jetzt in die entgegengesetzte Richtung führt – zu mehr Investitionen und zu wieder höheren Zinsen. (schweizheute.ch)