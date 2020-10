Quiz: Wie viele Unternehmen des Swiss Market Index’ kannst du aufzählen?

Wirtschaft

Liebe Quizzticle-Klasse

Heute seid ihr in einem neuen Klassenzimmer gelandet. Und zwar wagen wir einen ersten Abstecher in die Wirtschaft. Um euch nicht gleich zu überfordern, bleiben wir aber in der Schweiz. Und zwar widmen wir uns dem Swiss Market Index, kurz SMI.

Im SMI sind 20 der grössten Schweizer Unternehmen gelistet. Was sich nach einem einfachen Quizzticle anhört, ist tatsächlich ziemlich knifflig. Der Notenschlüssel ist dementsprechend angepasst und du hast die einmalige Chance, mit 16 richtigen Antworten den Sechser abzustauben.

Quiz: Unternehmen des SMI

Gesucht sind die 20 Unternehmen, die im Swiss Market Index (SMI) gelistet sind.

Als Hinweise dienen dir die Branche und der Hauptsitz des Unternehmens.

Du musst die Unternehmen nicht in der richtigen Reihenfolge eingeben.

Es läuft ein Countdown, du hast 20 Minuten Zeit.

Drücke auf «Play» und los geht's!

Und nun zu deiner Note ...

Deine Note 16-20 Punkte: 6.0

14-15 Punkte: 5.5

12-13 Punkte: 5.0

10-11 Punkte: 4.5

8-9 Punkte: 4.0

Unter 8 Punkten: Nachsitzen​

