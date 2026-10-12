sonnig16°
DE | FR
burger
Wirtschaft
Schweiz

Quartalszahlen: Wohneigentum in der Schweiz verteuert sich weiter

Einfamilienhaus, Haus, Hypothek, Bauen, Immobilien
Im dritten Quartal 2026 sind die Preise für Wohneigentum in der Schweiz erneut deutlich gestiegen.Bild: Shutterstock

Wohneigentum in der Schweiz verteuert sich weiter

12.10.2026, 15:5812.10.2026, 15:58

Die Preise für Wohneigentum in der Schweiz sind im dritten Quartal 2026 erneut deutlich gestiegen. Sowohl Einfamilienhäuser als auch Eigentumswohnungen haben sich gegenüber dem Vorquartal kräftig verteuert.

Die Preise für Einfamilienhäuser legten um 2,0 Prozent zu, jene für Eigentumswohnungen um 1,7 Prozent, wie aus dem am Montag veröffentlichten Raiffeisen-Transaktionspreisindex hervorgeht. Im Vergleich zum Vorjahresquartal verteuerten sich Einfamilienhäuser um 3,6 Prozent und Eigentumswohnungen um 5,9 Prozent.

Die gestiegenen Zinsen für Festhypotheken haben den Preisanstieg bislang nicht gebremst. Laut Raiffeisen-Chefökonom Fredy Hasenmaile reicht der moderate Zinsanstieg nicht aus, um die hohe Preisdynamik umzukehren. Dafür bleibe das Angebot an Wohneigentum zu knapp.

Grosse regionale Unterschiede

Regional entwickelten sich die Preise unterschiedlich. Bei Einfamilienhäusern verzeichneten Zürich (+4,8 Prozent) und die Westschweiz (+4,6 Prozent) innert Jahresfrist die stärksten Zuwächse. In der Südschweiz (+3,3 Prozent) und der Ostschweiz (+3,5 Prozent) fiel der Anstieg etwas geringer aus.

Bei Eigentumswohnungen war die Südschweiz mit einem Plus von 7,4 Prozent Spitzenreiter. In der Genferseeregion stiegen die Preise dagegen lediglich um 0,4 Prozent.

Auch beo den verschiedenen Gemeindetypen gibt es Unterschiede. Einfamilienhäuser verteuerten sich in Zentrumsgemeinden innert Jahresfrist mit 5,2 Prozent am stärksten. Bei Eigentumswohnungen verzeichneten touristische Gemeinden mit einem Plus von 7,9 Prozent den grössten Preisanstieg. In den Zentren fiel dieser mit 1,6 Prozent deutlich geringer aus.

Der Raiffeisen-Transaktionspreisindex misst vierteljährlich die Preisentwicklung von selbstgenutztem Wohneigentum in der Schweiz. Grundlage bilden die tatsächlich bezahlten Kaufpreise aus den Daten von Raiffeisen und dem Swiss Real Estate Datapool. (sda/awp)

Mehr zum Thema:

In den Sugus-Häusern wohnen jetzt Asylsuchende – Miete doppelt so hoch wie zuvor
In den Sugus-Häusern wohnen jetzt Asylsuchende – Miete doppelt so hoch wie zuvor
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Wohnungsmangel: Studierende in den Niederlanden campen mitten in Bahnhof
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
EU begrenzt Einfuhr chinesischer Hybridautos auf 350'000 pro Jahr
Die Europäische Union will die Einfuhr von Hybridautos aus China auf jährlich 350'000 Fahrzeuge begrenzen. Darauf haben sich Brüssel und Peking geeinigt, wie ein EU-Vertreter am Montag mitteilte.
Zur Story