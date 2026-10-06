Arbeitslosenquote bleibt im September auf 3,0 Prozent

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In der Schweiz hat die Arbeitslosigkeit im September leicht abgenommen. Insgesamt waren weniger Personen bei den regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) als arbeitslos gemeldet. Die Arbeitslosenquote verharrte indes auf dem August-Niveau.

Per Ende September sank die Zahl der bei den RAV als arbeitslos registrierten Personen gegenüber Ende August um 1064 auf 140'480 Personen, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) am Dienstag mitteilte. Dies entsprach einem Rückgang von 0,8 Prozent.

Die Arbeitslosenquote verharrte derweil im September bei 3,0 Prozent. Zudem verblieb auch die um saisonale Faktoren bereinigte Arbeitslosenquote auf dem August-Wert von 3,1 Prozent stehen.

Mehr Stellensuchende

Leicht gestiegen ist im September die Zahl der in den RAV registrierten Stellensuchenden. Sie erhöhte sich um 0,2 Prozent auf 227'592, wie es weiter heisst. Die Stellensuchendenquote kam wie im Vormonat bei 4,8 Prozent zu liegen.

Zugleich waren mit 44'199 mehr offene Stellen bei den RAV ausgeschrieben. Gegenüber August erhöhte sich diese Zahl um 1,1 Prozent. Von den offenen Stellen unterlagen weiter gut zwei Drittel der Stellenmeldepflicht, die für Berufsarten mit einer Arbeitslosenquote von 5 Prozent und mehr gilt.

Ein leichter Rückgang war bei der Kurzarbeit auszumachen, deren Daten das Seco mit Verzögerung meldet. Im Juni waren mit 8339 insgesamt 84 Personen (-1,0%) weniger von Kurzarbeit betroffen als noch im Mai. Demgegenüber erhöhte sich aber die Anzahl der Betriebsabteilungen in Kurzarbeit um 35 auf 638. (sda/awp)