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Über drei Millionen Arbeitslose in Deutschland im Juli

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Die Arbeitslosenquote steigt im Vergleich zum Vormonat auf 6,4 Prozent. Bild: Shutterstock

Über drei Millionen Arbeitslose in Deutschland im Juli

Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im Juli im Vergleich zum Vormonat um 71'000 gestiegen und hat mit 3,007 Millionen Menschen die Drei-Millionen-Marke überschritten.
31.07.2026, 13:3631.07.2026, 13:36

Die Zahl liegt damit um 28'000 höher als im Juli 2025, teilte die Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg mit. Die Arbeitslosenquote stieg im Vergleich zum Vormonat um 0,2 Punkte auf 6,4 Prozent.

«Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung nehmen vor allem aus jahreszeitlichen Gründen im Juli spürbar zu. Insgesamt setzt sich am Arbeitsmarkt die schwache Entwicklung der letzten Monate fort», sagte Daniel Terzenbach, Mitglied im Vorstand der Bundesagentur.

Nachfrage nach Arbeitskräften bleibt schwach

Auch die Nachfrage nach Arbeitskräften bleibt schwach. Im Juli waren 653'000 freie Arbeitsstellen bei der Bundesagentur gemeldet. Das sind zwar 25'000 mehr als noch vor einem Jahr, das Angebot bleibt aber insgesamt eher zurückhaltend.

1,1 Millionen Menschen haben nach einer Hochrechnung im Juli Arbeitslosengeld erhalten. Das sind 107'000 mehr als ein Jahr zuvor.

Die Zahl der erwerbsfähigen Bürgergeldberechtigten belief sich auf 3,7 Millionen. Das war ein Rückgang um 121'000 Menschen im Vergleich zu Juli 2025. Nicht alle Bürgergeldempfänger sind ohne Job – zum Teil stocken sie die Bezüge aus Arbeitslohn auf, um das Existenzminimum zu erreichen.

Viele junge Leute auf Lehrstellensuche

Auf dem Ausbildungsmarkt haben sich bei den Arbeitsagenturen und Jobcentern 418'000 Bewerberinnen und Bewerber um eine Lehrstelle gemeldet, das ist ein Plus von 4000 gegenüber Juli 2025.

126'000 haben bis Juli mitgeteilt, dass sie mit ihrer Suche erfolgreich waren. Die BA-Statistik weist auf der anderen Seite 437'000 gemeldete Lehrstellen aus, 35'000 weniger als im Juli 2025. (sda/awp/dpa)

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