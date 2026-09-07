Arbeitslosenquote in der Schweiz bleibt im August bei 3,0 Prozent

Die Arbeitslosigkeit hat sich in der Schweiz im August kaum verändert.

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Die Arbeitslosenquote verharrte auf dem Niveau des Vormonats. Wie üblich sind zu dieser Jahreszeit etwas mehr Jugendliche in den regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) als arbeitslos gemeldet als in anderen Monaten.

Bei den 15- bis 24-Jährigen ist die Arbeitslosenquote um diese Jahreszeit wie gewohnt höher. Bild: www.imago-images.de

Insgesamt erhöhte sich die Zahl der in den RAV als arbeitslos registrierten Personen per Ende August gegenüber Ende Juli um 2268 auf 141'544 Personen, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) am Montag mitteilte. In Prozent gerechnet war dies ein Anstieg von 1,6 Prozent. Verglichen mit August 2025 lag die Zahl der Arbeitslosen gut 7 Prozent höher.

Die Arbeitslosenquote verharrte derweil gegenüber dem Vormonat bei 3,0 Prozent, wie es weiter hiess. Und auch um saisonale Faktoren bereinigt verblieb die Quote auf dem Juli-Niveau von 3,1 Prozent. Einen Anstieg auf 3,4 Prozent von 2,8 Prozent verbuchte der Wert indes bei den Jugendlichen im Alter von 15 bis 24 Jahren. Das ist im August nicht unüblich und hängt vor allem mit dem Ende von Lehren und anderen Ausbildungen zusammen.

Die Zahl der Stellensuchenden erhöhte sich derweil gegenüber dem Vormonat minimal um 48 auf 227'248 Personen. Zugleich waren mit 43'733 weniger offene Stellen bei den RAV gemeldet. Der Rückgang gegenüber Juli betrug 1423 Stellen oder 3,2 Prozent. Von den offenen Stellen unterlagen rund zwei Drittel der Meldepflicht.

Kurzarbeit nimmt weiter ab

Weiter gab das Seco Daten zur Kurzarbeit bekannt, die jeweils mit Verzögerung publiziert werden. Im Mai waren 8331 Personen von Kurzarbeit betroffen. Damit sank diese Zahl gegenüber April um 1530 (-16 Prozent). Die Anzahl der von Kurzarbeit betroffenen Betriebsabteilungen verringerte sich im gleichen Zeitraum um 79 (-12 Prozent) auf 599. (sda/awp)