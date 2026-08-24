Bitcoin knackt kurz wieder die Marke von 80'000 Dollar

Wahrscheinlicher Grund: die kryptofreundliche Trump-Regierung.

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Der Bitcoin ist am Montagabend erstmals seit Mai wieder kurzzeitig über die Marke von 80'000 US-Dollar gestiegen. Die älteste und bekannteste Kryptowährung setzte damit ihren jüngsten Aufwärtstrend fort. Sie fiel anschliessend aber wieder unter die Schwelle zurück.

Für generellen Rückenwind sorgte laut Marktbeobachtern unter anderem die kryptofreundliche Politik der US-Regierung unter Präsident Donald Trump. Anleger setzen darauf, dass Washington die Branche regulatorisch weniger stark bremst und digitale Währungen stärker im etablierten Finanzsystem verankert.

Hinzu kommt die Suche nach Alternativen zum US-Dollar. «Auf der Suche nach Alternativen zum US-Dollar führt an Bitcoin offensichtlich derzeit kein Weg vorbei», erklärte Timo Emden, Chefmarktanalyst beim Broker Captrader. Ein nachhaltiger Sprung über 80'000 Dollar könnte seiner Einschätzung nach den Weg in Richtung 90'000 Dollar ebnen.

Die jüngste Bitcoin-Rally hat auch Aktien von Unternehmen aus dem Kryptosektor beflügelt. Nach kräftigen Kursgewinnen in den vergangenen Sitzungen legten die Titel der Handelsplattform Coinbase am Montag an der Wall Street zeitweise nochmals leicht zu, während Robinhood etwas nachgab.

Ob der Bitcoin seinen Höhenflug fortsetzen kann, dürfte auch vom allgemeinen Marktumfeld abhängen. In dieser Woche richten sich die Blicke der Anleger unter anderem auf das Treffen der Notenbanker in Jackson Hole sowie neue US-Inflationsdaten.

(sda/awp)