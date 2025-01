Sergio Ermotti erhofft sich «Feintuning» für die Bankenbranche. Bild: keystone

«Jede grosse Krise hat in USA begonnen»: Das sagen Schweizer Wirtschaftsbosse zu Trump

In Amerika schliessen prominente Firmenchefs die Reihen hinter Donald Trump, nachdem viele von ihnen den Präsidenten in der ersten Amtszeit noch massiv kritisiert hatten. Was sagen Schweizer Wirtschaftsführer?

Florence Vuichard, Patrik Müller / ch media

Sergio Ermotti, Konzernchef UBS

Gustav Baldinger, CEO PWC Schweiz

Peter Friedli, Unternehmer und Investor in den USA

Jeff Rowe, CEO Syngenta

Martin Schlegel, Chef der Schweizerischen Nationalbank

Peter Voser, Verwaltungsratspräsident ABB

«Was das Geschäft betrifft, sehe ich die Trump-Präsidentschaft durchaus positiv. Seine Agenda ist pro-business und wird Nachfrage generieren, was wiederum für ABB vorteilhaft ist, denn die USA sind unser wichtigster Markt. Wir beschäftigen dort etwa 18'000 Mitarbeitende und produzieren in rund 30 Fabriken. Des weiteren begrüsse ich, dass die USA auf Deregulierungen setzen. Aussenpolitisch dürfte die Trump-Präsidentschaft herausfordernd werden. Er ist ein Verfechter einer multipolaren Welt mit verschiedenen Allianzen, etwa wenn es um Demokratie, Energie oder Technologie geht. Hier wird das Navigieren für Unternehmen anspruchsvoller. Auch für uns als ABB. Für Europa und die Nato wird es anspruchsvoll, sie müssen lernen, auf eigenen Beinen zu stehen und die Abhängigkeit von den USA zu reduzieren.»

Sergio Ermotti, Konzernchef UBS

«Was das Finanzsystem betrifft, erwarte ich keine grosse Deregulierung. Hilfreich wäre, die bestehenden Regeln zu verfeinern («Finetuning»), um möglichen Krisen vorzubeugen. Ganz generell stelle ich fest: Jede grosse Krise hat in den USA begonnen.»

Gustav Baldinger, CEO PWC Schweiz

«Der US-Markt wird als stabil betrachtet. Die Trump-Regierung wird kurzfristig die Wirtschaft eher noch befeuern. Das ist positiv. Doch der mittel- und langfristige Ausblick ist mit deutlich höheren Risiken behaftet.»

Peter Friedli, Unternehmer und Investor in den USA

«In den USA schmeicheln sich jetzt viele Unternehmer bei Trump ein, die noch vor kurzem über ihn fluchten. Ich war schon immer davon überzeugt, dass Trump in seiner ersten Amtszeit einen guten Job gemacht hat und zum Glück die nächsten vier Jahre regiert. Aus drei Gründen: Er wird unnötige Gesetze abschaffen und deregulieren, er wird für Wirtschaftswachstum sorgen – und er ist gut für den Weltfrieden. Hinzu kommt noch, dass er den unsäglichen Woke-Trend eindämmen wird. Ich hoffe, das strahlt auch auf die Schweiz und Europa ab.»

Jeff Rowe, CEO Syngenta

«Herzlichen Glückwunsch an Präsident Trump und die neue Regierung. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit im Namen der amerikanischen Landwirte».

Martin Schlegel, Chef der Schweizerischen Nationalbank

Die Unsicherheit ist aktuell relativ gross, das hängt unter anderem mit der neuen US-Regierung Trump zusammen, aber auch mit politischen Unsicherheiten in Europa. (aargauerzeitung.ch)