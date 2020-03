Wissen

Vom Coronavirus, Ebola, SARS und weiteren Viren betroffene Länder



So verbreitet ist das Coronavirus im Vergleich zu Ebola, SARS und Co.

Sobald eine Infektionskrankheit sich in vielen Ländern beziehungsweise Kontinenten ausbreitet, spricht man von einer Pandemie. Zur Gefahr für die Bevölkerung werden dabei vor allem Grippepandemien wie das neuartige Coronavirus. Doch wie verbreitet ist dieses bereits im Vergleich zu Ebola oder SARS?

Es geht um folgende Epidemien und Pandemien (die Zuordnung zu einer der beiden Bezeichnung ist oft Definitionssache), in chronologischer Reihenfolge (neuste zuerst):

Covid-19

Seit Dezember 2019 > 100'000 Infizierte

rund 4'000 Tote​

Das von China ausgehende Virus «Covid-19» hat inzwischen auf allen Kontinenten Infizierte und Todesopfer gefordert. Am wenigsten betroffen sind – zumindest zum heutigen Stand – afrikanische Länder. Mit einem Deutschen Touristen in Ägypten gab es aber auch auf dem Schwarzen Kontinent bereits ein erstes Todesopfer.

Zika-Virus

Epidemie 2015 bis 2016, heute noch vereinzelte Fälle mehrere Hunderttausend Infizierte

keine Tote*



Das Zika-Virus machte vor einigen Jahren Schlagzeilen, als es sich auf spektakuläre Art und Weise rund um den Globus ausbreitete. *Die Krankheit nimmt meist einen milden Verlauf, Todesfälle bei Erstinfizierten gab es bisher keine. Das Zika-Virus kann jedoch bei einer Übertragung von einer Schwangeren auf ihr Baby schwere neurologische Komplikationen verursachen.

In Europa wurden bisher kaum lokal von Stechmücken übertragene Fälle beobachtet – allerdings haben sich bereits Hunderte in epidemischen Gebieten angesteckt und das Virus nach Europa importiert (Importierte Fälle sind auf der untenstehenden Karte nicht markiert, weil dort keine Ansteckungsgefahr herrscht). Die meisten Fälle wurden in Mittel- und Südamerika registriert.

Ebolafieber in Westafrika

2014 bis 2015 > 28'600 Infizierte

> 11'300 Tote



Die bedeutendste Ebolavirus-Epidemie hat vor fünf Jahren in Westafrika stattgefunden, seit 2016 gilt die Ebola-Epidemie für die Weltgesundheitsorganisation als beendet.

Schwer betroffen waren vor allem die westafrikanischen Staaten Sierra Leone und Liberia mit jeweils über 10'000 Infizierten. Mit vier Infizierten in den USA und jeweils einem in Italien, Spanien und Grossbritannien schaffte Ebola auch den Sprung nach Nordamerika und Europa, konnte dort aber relativ schnell unter Kontrolle gebracht werden.

Pandemie H1N1 2009 (Schweinegrippe)

2009 bis 2010 700 – 1'400 Millionen Infizierte

150'000 – 575'000 Tote

Im Jahr 2009 hat ein neuartiges H1N1-Virus von Mexiko aus eine vergleichsweise milde Pandemie ausgelöst. Aufgrund seiner Ähnlichkeit zur Spanischen Grippe erhielt das Virus jedoch eine enorm hohe Aufmerksamkeit.

Die Pandemie erreichte über 200 Länder, die Zahl der Toten im Zusammenhang mit der Schweinegrippe wurde nachträglich stark nach oben korrigiert.

SARS

Ende 2002 bis 2003 8000 Infizierte

800 Tote​

Das Schwere Akute Respiratorische Syndrom (SARS) ist eine gravierende Infektionskrankheit, die in den Jahren 2002 und 2003 grassierte. Über 8000 Personen haben sich mit SARS infiziert, 800 sind daran gestorben.

Verschont blieben damals der südamerikanische Kontinent (das französische Überseegebiet ist hier aus technischen Gründen eingefärbt, alle Fälle bezogen sich jedoch auf das französische Festland) und grosse Teile Afrikas (ausgenommen Südafrika).

Spanische Grippe

1918 bis 1920 rund ein Drittel der damaligen Weltbevölkerung infiziert,

zwischen 27 und 50 Millionen Tote



Auch die Spanischen Grippe von 1918 bis 1920 verbreitete sich bereits auf allen Kontinenten. Sie war in absoluten Zahlen die gravierendste Pandemie der Menschheitsgeschichte.

Heute ist unklar, wo die Spanische Grippe ihren Ursprung hatte. Erste Betroffene gab es in Europa, Amerika und in manchen Gegenden in Asien. Von da aus verteilte sich das Virus auf fast alle anderen Teile des Planeten. Das im Namen erwähnte Spanien war höchstwahrscheinlich nicht der Ursprung der Grippe – der lag vermutlich in den USA. Doch im neutralen Spanien wurden Nachrichten über die Pandemie nicht wie in den kriegführenden Ländern zensiert, in denen die Aufmerksamkeit ohnehin primär dem Kriegsgeschehen galt. So wurde die Herkunft der Seuche irrtümlich in Spanien verortet.

Verschont blieben einzig abgeschiedene Orte, beispielsweise in Alaska oder kleine Pazifikinseln.

Zu den Daten Zu den Epidemien finden sich unterschiedlichste Zahlen zu Infizierten und Todesopfern. Gründe dafür sind unterschiedliche Erhebungsmethoden der einzelnen Länder, ungenaue Dokumentationen (insbesondere bei frühen Pandemien wie der Spanischen Grippe) und hohe Dunkelziffern von Erkrankten.



