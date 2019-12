Wissen

Food

Abnehmen: 12-Stunden-Regel – so funktioniert der Diät-Hype aus den USA



Laut US-Forschern entscheidet nicht das Essen über den Erfolg beim Abnehmen, sondern eine bestimmte Faustregel.

Wenn du überflüssige Pfunde verlieren willst, kannst du unzählige Diäten ausprobieren. Viele davon versprechen, dass du in kurzer Zeit schlanker wirst. Jetzt will eine neue US-Studie herausgefunden haben, dass es nicht wichtig ist, was du isst, sondern zu welcher Uhrzeit.

Ein Team um die US-Forscherin Dr. Satchidananda Panda vom Salk Institute in Kalifornien untersuchte den neuen Diät -Ansatz. Dabei setzten die Wissenschaftler 400 Mäuse auf verschiedene Diäten und Ernährungspläne.

Ein Teil der Nager erhielt Futter mit einem hohen Fett - und Zuckergehalt. Der andere Teil wurde mit ausgewogener Nahrung versorgt. Eine dritte Gruppe durfte nur zu einer bestimmten Uhrzeit fressen. Dabei zeigte sich ein Ernährungsplan als besonders effektiv.

Ein Teil der Mäuse blieb schlanker

Die Mäuse, die täglich nur neun bis zwölf Stunden fressen durften, blieben schlanker – im Vergleich mit ihren Artgenossen, die ohne zeitliche Einschränkungen die gleiche Nahrungsmenge aufnahmen. Übergewichtige Nager verloren sogar Körpergewicht. Zudem setzten Mäuse, die am Wochenende durchweg frassen und unter der Woche nur neun bis zwölf Stunden fressen durften, weniger Fett an.

Bislang forschten die US-Wissenschaftler allerdings nur an Mäusen. Die Ergebnisse lassen sich deshalb noch nicht direkt auf den Menschen übertragen. Ob sich die 12-Stunden-Regel als perfekte Diät eignet, müssen weitere Studien zeigen. Eine ähnliche Vorgehensweise nutzen viele Menschen jedoch bereits beim Intervallfasten .

Diät-Variante ist so neu nicht

Freilich ist die Idee, nur innerhalb eines bestimmten Zeitintervalls zu essen, nicht ganz neu. So schlagen einige Diät-Experten vor, täglich nur bis zu einer bestimmten Uhrzeit zu essen, um schlank zu bleiben oder abzunehmen. Andere wollen herausgefunden haben, dass nicht jeder Zeitpunkt zum Essen geeignet ist. So soll essen nach 18 Uhr dick machen, weil die Nahrung schwer im Magen läge.

Dennoch sind diese und andere Mythen über das Abnehmen immer mit Vorsicht zu geniessen. Die Berliner Ernährungsexpertin Manuela Marin klärt im Interview mit t-online.de auf, was von Weisheiten über das Abnehmen zu halten ist.

