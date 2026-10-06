sonnig15°
DE | FR
burger
Wissen
International

Extrem heller Galaxienkern in acht Milliarden Lichtjahren entdeckt

200113 -- SHANGHAI, Jan. 13, 2020 -- Picture shows a high-resolution image of the most distant known blazar, produced by a team led by Chinese astronomers. A team led by Chinese astronomers has produc ...
Aufnahme eines sogenannten Blazars (2020).Bild: www.imago-images.de

Extrem heller Galaxienkern in acht Milliarden Lichtjahren entdeckt

Forschende haben einen extrem hellen aktiven Galaxienkern in rund acht Milliarden Lichtjahren Entfernung von der Erde entdeckt. Nie zuvor wurde ein solches Objekt, ein sogenannter Blazar, in so grosser Entfernung beobachtet. Beteiligt war auch die Universität Genf.
06.10.2026, 11:2606.10.2026, 11:26

Vom Blazar OP 313 ausgehende energiereiche Gammastrahlung konnte mit Teleskopen auf der Kanareninsel La Palma nachgewiesen werden, wie die Universität Genf am Dienstag mitteilte.

Blazare gehören zu den hellsten und energiereichsten Objekten des Universums. Im Zentrum sitzt ein supermassereiches Schwarzes Loch. Dieses zieht Materie an und schleudert einen Teil davon in einem gebündelten Strahl mit nahezu Lichtgeschwindigkeit ins All. Dabei entsteht unter anderem sehr energiereiche Gammastrahlung.

Ein Teil dieser Strahlung von OP 313 hat nun nach einer Reise von rund acht Milliarden Jahren die Erde erreicht.

Ein Nachweis solcher Gammastrahlung ist laut der Universität Genf äusserst schwierig: Auf ihrem langen Weg durch das Universum trifft die Gammastrahlung auf Licht, das von Sternen und anderen kosmischen Objekten stammt. Dabei wird ein Teil der Gammastrahlung in andere Teilchen umgewandelt und das Signal abgeschwächt.

Die Forschenden konnten anhand der Strahlung nun unter anderem Rückschlüsse auf die Dichte dieser Hintergrundstrahlung und auf die Prozesse im Innern des Blazars ziehen. Die Ergebnisse sprechen dafür, dass besonders energiereiche Elektronen für die Gammastrahlung verantwortlich sind. Die Ergebnisse wurden in der Fachzeitschrift «Astronomy & Astrophysics» veröffentlicht. (sda)

Das könnte dich auch interessieren:

Mit «Loki-Gurke» – 57 neue Tiefsee-Spezies in Argentinien entdeckt
Mit «Loki-Gurke» – 57 neue Tiefsee-Spezies in Argentinien entdeckt
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Diese 14 Tierarten haben Forscher erst vor kurzem entdeckt
1 / 16
Diese 14 Tierarten haben Forscher erst vor kurzem entdeckt
Der Hamamas-Röhrennasenflughund: Obwohl der Flughund mit dem Spitznamen «Yoda» bereits 2011 in Papua Neuguinea entdeckt wurde, ist er erst im Sommer 2017 als eigenständige Art anerkannt worden. Durch seinen runden Kiefer sieht es aus, als würde er lächeln. Deshalb wurde er «Hamamas» genannt, was auf Tok Pisin «glücklich» heisst.bild: imgur ... Mehr lesen
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Aussergewöhnlicher Anblick – Oktopus reitet auf Hai
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Sachsen-Anhalt: AfD nominiert Tillschneider für hohen Posten
Am Dienstag wird das neue Landtagspräsidium im ostdeutschen Bundesland Sachsen-Anhalt gewählt. Die AfD schlägt einen Abgeordneten als Vizepräsidenten vor, der mehrfach polarisiert hat.
Die sachsen-anhaltische AfD-Landtagsfraktion hat ihren Abgeordneten Hans-Thomas Tillschneider für das Amt des Vizepräsidenten im Landtag vorgeschlagen. Der Beschluss sei einstimmig gefallen, sagte Co-Fraktionschef Oliver Kirchner in Magdeburg nach der Fraktionssitzung der AfD. Er habe noch keine Signale vom BSW zur Personalie, so Kirchner.
Zur Story