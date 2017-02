Sie nehmen das Recht in die eigene Hand – Reichsbürger auch in der Schweiz aktiv

Sie fahren mit selbst gebastelten Nummernschildern, bezeichnen die Bundesrepublik Deutschland als «Firma» und berufen sich auf die Weimarer Verfassung von 1919. Die sogenannten Reichsbürger sorgen seit einiger Zeit beim nördlichen Nachbarn für Kopfzerbrechen.

Schweiz Thema abonniert Thema abonniert Abonnieren Abonnieren

Wie der Tages-Anzeiger am Dienstag schreibt, ist die lose Bewegung auch in der Schweiz aktiv. Fälle in mehreren Kantonen belegten dies. Im Wallis zog ein Autofahrer, der mit selbst gebastelten Nummernschildern unterwegs war, die Legitimität der ihn kontrollierenden Polizisten in Zweifel. Aus dem Aargau ist ein Fall bekannt, in dem ein Beklagter mit einer Gruppe von Sympathisanten vor dem Bezirksgericht Aarau erschien und sich weigerte, die Gerichtsbarkeit anzuerkennen, da die Verfassung «nichtig» sei.

Um harmlose Spinner handelt es sich dabei nicht, wie ein Blick nach Deutschland zeigt: Viele Reichsbürger weisen Verbindungen ins rechtsextreme Spektrum auf. Bei Hausdurchsuchungen in mehrerern Bundesländern wurden vor zwei Wochen Waffen, Munition und Sprengstoff sichergestellt. Vereinzelt ist es sogar zu gewalttätigen Auseinandersetzungen mit Behördenmitglieder gekommen – im vergangenen Herbst erlag ein Polizist in Bayern nach einem Schusswechsel mit einem Reichsbürger seinen Verletzungen.

Bild: EPA/DPA

Wie viele Sympathisanten die Reichsbürger-Bewegung in der Schweiz genau hat, ist unbekannt, der «Tages-Anzeiger» schreibt lediglich von «zahlreichen Anhängern». Die Szene ist gemäss der Zeitung vor allem im Internet aktiv, wo sie in Facebook-Gruppen Anleitung dazu gibt, wie man sich vom Staat «abmelden» kann. Die Begründung: Da die Kantone und der Bund lediglich Vereine seien, müssten keine Steuern gezahlt werden.

In YouTube-Videos legen die Reichsbürger ihr mitunter krudes Weltbild dar. Chemtrails, Echsenwesen und andere Verschwörungstheorien tauchen dabei immer wieder auf.

Eines der Vehikel der Staatsleugner ist eine Organisation namens «International Common Law Court of Justice Vienna» (ICCJV). Der fiktive Gerichtshof will basierend auf Natur-, Völker-, und Menschenrecht eine Rechtsprechung etablieren, die «über der Bundesverfassung steht.» Mittlerweile hat die Organisation ihren Schwerpunkt von Österreich in die Schweiz verlegt. Unterstützt wurde der ICCJV unter anderem vom Schweizer Unternehmer Daniel Model, der mit Verpackungsmaterial reich geworden ist. Model sorgte bereits früher mit staatskritischen Aussagen für Aufsehen, 2006 rief er gar einen eigenen Staat namens Avalon aus. (wst)

Hol dir die App!

watson

News watsonNews User-Review:

DendoRex, 19.12.2016

Watson ist für mich das Nr. 1 Newsportal und wird es auch bleiben. So weitermachen! Watson ist für mich das Nr. 1 Newsportal und wird es auch bleiben. So weitermachen!