Überraschung im Bundeshaus: «Lust auf was Neues» – Bundesrat Burkhalter tritt zurück

Ticker: Didier Burkhalter tritt per Ende Oktober als Bundesrat zurück

Seit 2009 ist er im Amt, jetzt ist Schluss. Didier Burkhalter tritt als Bundesrat zurück. Der Neuenburger FDP-Politiker hatte Pascal Couchepin im Regierungsgremium beerbt.

Aussenminister Burkhalter wird per 31. Oktober 2017 aus seinem Amt scheiden. Sehr ungewöhnlich: Nationalratspräsident Jürg Stahl (SVP/ZH) kündigte den Rücktritt am Mittwoch im Nationalrat an.

Bild: KEYSTONE

Stahl las im Rat das Rücktrittsschreiben Burkhalters vor. Nach gut 30 Jahren in der Politik – davon die letzten acht im Bundesrat – sei es an der Zeit, ein neues Kapitel aufzuschlagen, schrieb Burkhalter. Er wisse noch nicht, was kommen werde, doch er denke, dass es etwas weniger öffentlich Sichtbares sei.

Zunächst war Burkhalter Vorsteher des Innendepartements, bevor er 2012 das Aussendepartement übernahm. 2014 war der Neuenburger FDP-Politiker Bundespräsident.

Bundesrat #Burkhalter tritt nach 8 Jahren zurück - und damit zwei Jahre früher als das durchschnittliche Bundesratsmitglied seit 1848: pic.twitter.com/flDPU9uDEZ — Pirmin Bundi (@pirminbundi) June 14, 2017

Die Reaktionen:

Der ganze Nationalrat war ganz ruhig und total überrascht vom Rücktritt von Bundesrat Didier Burkhalter. — Balthasar Glättli (@bglaettli) June 14, 2017

Sehr gut



Didier Burkhalter tritt zurück. — Claudio Schmid (@claudio_schmid) June 14, 2017

Didier Burkhalter tritt zurück. War er deshalb in letzter Zeit kaum mehr präsent? — David Sieber (@CR_Sieber) June 14, 2017

#Burkhalter, die grosse Hoffnung vieler Linksliberaler, geht frühzeitig. Unvollendet. — Luca Strebel (@StrebelLuca) June 14, 2017

BR Didier Burkhalter tritt zurück. Der Rat (inklusive mir) ist total überrascht. — Min Li Marti (@minlimarti) June 14, 2017

Überraschender #Rücktritt von BR #Burkhalter - hoffe sehr, dass das wichtige #Rahmenabkommen mit der EU damit nicht vom Tisch ist. — Patrick Wolfgang (@p_wolfgan9) June 14, 2017

Rücktritt #Burkhalter: gibt es nun endlich wieder einen Tessiner Bundesrat?@ignaziocassis zum Beispiel?@FDP_Liberalen — Gregori Schmid (@gregorischmid) June 14, 2017

(aeg/sda)

Mehr Informationen in Kürze

