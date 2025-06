Die Entlöhnung für die gesamte Geschäftsleitung erhöhte sich dennoch markant: Alle Geschäftsleitungsmitglieder erhielten zusammen 42,1 Millionen Franken nach 32,3 Millionen im Vorjahr. Dies erklärt sich unter anderem auch durch die grössere Anzahl an Mitgliedern in der Konzernleitung, die innert Jahresfrist um zwei auf neun anstieg.

Das Management des Luxusgüterkonzerns Richemont hat in dem im März zu Ende gegangenen Geschäftsjahr 2024/25 mehr Lohn erhalten. Der neue Firmenchef Nicolas Bos verdiente klar mehr als sein Vorgänger Jérôme Lambert, obwohl er erst per Anfang Juni 2024 zum CEO befördert wurde.

Das Logo der Schweizer Uhren-Firma am Hauptsitz in Genf. Bild: EPA

«Frauenhass ist wieder salonfähig»: Funiciello fordert Feminismus-Artikel in Verfassung

Donald Trumps Feldzug gegen Frauenrechte alarmiert SP-Nationalrätin Tamara Funiciello. Auch in der Schweiz sei ein feministischer Backlash zu beobachten, sagt die Co-Präsidentin der SP-Frauen im Gespräch. Ihre Antwort darauf: eine Verfassungs-Offensive.

Frau Funiciello, rechte Influencer wie Andrew Tate propagieren Frauenhass, in den USA greift Präsident Trump das Abtreibungsrecht an, Gewaltdelikte gegen Frauen nehmen zu: Welche Entwicklung bereitet Ihnen als Feministin derzeit am meisten Sorgen?

Tamara Funiciello: Frauenhass ist wieder salonfähig – nicht versteckt, sondern online, zu Hause, auf der Strasse, in den höchsten Ämtern der Politik. Wir müssen erkennen, dass das alles zusammenhängt. Antifeminismus ist kein Randphänomen, sondern eine Strategie der Rechten. Sie dient dazu, ein breites Bündnis zu schaffen – aus Konservativen, Verschwörungstheoretikern und Männern, die sich gesellschaftlich abgehängt fühlen. Genau darum ist der Feminismus Feind Nummer eins: Weil er Gleichheit und Freiheit für alle will. Und damit das Gegenteil ist von rechten, patriarchalen Herrschaftsfantasien.