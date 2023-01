Ikea in Spreitenbach musste wegen Brand evakuiert werden

Am Samstag ist in der Ikea in Spreitenbach ein Brandalarm ausgelöst worden. Die Feuerwehr muss daraufhin ausrücken und das Möbelhaus evakuieren. Verletzte gibt es keine.

Am Samstag hat es in der Ikea-Filiale in Spreitenbach gebrannt. Kunden mussten daraufhin das Gebäude verlassen. bild: zvg

In der Ikea in Spreitenbach ist um kurz vor halb sechs ein Brandalarm ausgelöst worden. Ursache soll ein kleiner Brand sein, wie die Feuerwehr Spreitenbach auf Anfrage sagt. Die Ikea ist daraufhin evakuiert worden, so ein Bild eines Leserreporters.

Der Brand muss nicht gelöscht werden, wie der Feuerwehr-Kommandant weiter sagt. Verletzte gibt es keine. Im Zuge der Evakuierung kann es zu Stau kommen. (ArgoviaToday) (aargauerzeitung.ch)