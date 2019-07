Von der Leyen zur neuen EU-Kommissionspräsidentin gewählt



Von der Leyen zur neuen EU-Kommissionspräsidentin gewählt

Das EU-Parlament hat am Dienstagabend in Strassburg Ursula von der Leyen zur neuen EU-Kommissionspräsidentin gewählt. Die 60-jährige Deutsche tritt damit die Nachfolge des Luxemburgers Jean-Claude Juncker an. (sda)