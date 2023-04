Schweiz rät von Reisen in den Sudan ab

Das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) hat am Sonntag von touristischen und anderen nicht dringenden Reisen in den Sudan abgeraten. Von Reisen in einzelne Landesteile wurde generell abgeraten.

Die Lage sei angesichts der anhaltenden, schweren Gefechten in dem nordostafrikanischen Land unübersichtlich und angespannt. Eine weitere Verschlechterung der Lage könne nicht ausgeschlossen werden, teilte das EDA zuvor auf dem Kurznachrichtendienst Twitter mit.

Rauch steigt in einem zentralen Viertel von Khartum, Sudan auf,16. April 2023. Bild: keystone

Erbitterte Kämpfe zwischen den regulären Streitkräften und der paramilitärischen Gruppe Rapid Support Forces (RSF) im Sudan stürzten das Land in eine schwere Staatskrise. Bis Sonntagnachmittag konnten offenbar weder das Militär noch die RSF die Oberhand gewinnen.

Beide Seiten berichteten über einzelne Erfolge und eingenommene Militärstützpunkte. Sudanesischen Ärzten zufolge gab es bis Sonntag Dutzende Tote und Hunderte Verletzte zu beklagen – mit steigender Tendenz. (sda/dpa)