Nordkorea zuversichtlich für weitere Gespräche mit USA

Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un und US-Präsident Donald Trump wollen nordkoreanischen Medien zufolge ihren Dialog fortführen. Die beiden Spitzenpolitiker hätten sich darauf geeinigt, in engem Kontakt zu bleiben.

Dies, um einen Durchbruch bei der Entnuklearisierung der koreanischen Halbinsel und bei den bilateralen Beziehungen zu erzielen, meldete die staatliche Nachrichtenagentur KCNA am Montag. Laut KCNA erklärte Kim, es sei die gute persönliche Beziehung, die er zu Trump habe, die solch ein kurzfristiges Treffen möglich gemacht habe. Die Staatsagentur bezeichnete das Treffen zudem als historisch und von einem «unglaublichen Ereignis» gesprochen.

US-Aussenminister Mike Pompeo sagte vor Journalisten in Südkorea, dass eine neue Gesprächsrunde wahrscheinlich «irgendwann im Juli» stattfinden werde. Die Vertreter Nordkoreas würden aus dem Aussenministerium kommen.

Zuvor hatten sich Trump und Kim an der innerkoreanischen Grenze getroffen. Die Begegnung war kurzfristig arrangiert worden, nachdem Trump den Vorschlag per Twitter am Samstag auf dem Gipfel der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer in Japan gemacht hatte. Trump und Kim sind sich damit das dritte Mal begegnet. Der erste Gipfel fand vor gut einem Jahr in Singapur statt, der zweite im Februar in Vietnam. Dieser scheiterte jedoch. Seitdem liegen die Verhandlungen auf Eis. (sda/reu/afp)