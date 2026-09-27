Nach Senatorenmord in Kolumbien: Verdächtigter Rebellenchef getötet

Im Südwesten von Kolumbien haben Sicherheitskräfte einen mutmasslichen Anführer einer Rebellengruppe getötet.

Das als Robinson Gutiérrez bekannte Mitglied der bewaffneten Organisation Segunda Marquetalia soll an der Ermordung eines hochrangigen Politikers im vergangenen Jahr beteiligt gewesen sein, wie Präsident Abelardo de la Espriella mitteilte.

Kolumbianische Polizisten haben einen mutmasslichen Rebellenführer getötet. (Symbolbild) Bild: keystone

«Dieser Verbrecher ist in den Mord an Miguel Uribe Turbay verwickelt. Ich werde nicht aufhören zu fordern, dass die ganze Wahrheit über dieses Verbrechen ans Licht kommt», schrieb der Staatschef auf der Plattform X. Der 39-jährige konservative Senator und Präsidentschaftsbewerber wurde bei einer Wahlkampfveranstaltung angeschossen und erlag zwei Monate später seinen Verletzungen. Die Segunda Marquetalia ist eine Splittergruppe der früheren linken Guerillaorganisation Farc. (sda/dpa)