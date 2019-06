Trump ist an innerkoreanischen Grenzlinie eingetroffen



US-Präsident Donald Trump ist in der entmilitarisierten Zone an der Grenze zwischen Nordkorea und Südkorea eingetroffen. Trump landete dort nach Angaben des Weissen Hauses kurz nach 14.30 Uhr (7.30 Uhr MESZ) an Bord seines Regierungs-Helikopters Marine One. (sda/dpa)