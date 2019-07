Franke Gruppe übernimmt italienischen Kaffeemaschinenhersteller



Die Schweizer Franke Gruppe hat eine Mehrheitsbeteiligung am italienischen Kaffeemaschinenhersteller Dalla Corte S.R.L. übernommen. Beide Unternehmen sollen auch in Zukunft am Markt eigenständig auftreten. Finanzielle Details zur Transaktion werden keine genannt.

Die Division Franke Coffee Systems und Dalla Corte wiesen ein komplementäres Produktportfolio auf, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Das Unternehmen mit Sitz in Mailand produziere traditionelle Siebträger-Espressomaschinen im Premiumsegment für den privaten und professionellen Bereich.

Die Franke Gruppe gehört zur Industrie- und Finanzbeteiligungsgruppe Artemis des Aargauer Industriellen Michael Pieper. Die Franke Gruppe beschäftigt laut eigenen Angaben rund 9'000 Mitarbeitende in 40 Ländern und erzielt einen Umsatz von über 2 Milliarden Franken jährlich. (sda/awp)

