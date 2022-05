Die Resultate der Abstimmung über den Bau des neuen Staatsarchivs in St. Gallen

Die Schweiz stimmt über ein neues Filmgesetz, das Transplantationsgesetz sowie die Schweizer Beiträge für Frontex ab. Auch der Kanton St. Gallen hat eine Vorlage: Die St. Gallerinnen und St. Galler befinden über die Sprechung finanzielle Mittel unter anderem für den Bau eines neuen Staatsarchivs. Alles zur kantonalen Abstimmung findest du hier.

St. Gallen: Bauvorhaben neues Staatsarchiv

Die Resultate: Am Abstimmungssonntag ab 12 Uhr findest du hier die Resultate zur kantonalen Abstimmung in St. Gallen.

Darum gehts: Das Staatsarchiv in St. Gallen ist heute auf drei Standorte in der Stadt St. Gallen verteilt. Die Räumlichkeiten sollen an einem neuen Standort in St. Gallen zusammengefasst werden. Zur Vorlage gehört ausserdem ein Investitionsbeitrag zum Ersatz des Studienzentrums Waldau. Laut dem Kanton St. Gallen beläuft sich der Kreditbedarf für den Kanton insgesamt auf 44,3 Millionen Franken.

St. Gallen: Die Resultate der nationalen Vorlagen

Auf nationaler Ebene stimmt die Schweiz am 15. Mai über drei Gesetze ab. Die Schweizer Stimmbevölkerung befindet über das Filmgesetz (oder «Lex Netflix»), ein neues Transplantationsgesetz und über das Frontex-Referendum. Hier die kantonalen Ergebnisse:

Filmgesetz

Darum gehts: Bundesrat und Parlament wollen, dass Streaminganbieter wie Netflix vier Prozent ihres in der Schweiz erwirtschafteten Umsatzes in die Schweizer Filmbranche investieren müssen. Mehr dazu hier.

Transplantationsgesetz

Darum gehts: In der Schweiz soll in Sachen Organspende neu die Widerspruchslösung gelten. Wer seine Organe nicht spenden will, muss dies explizit vor seinem Tod festhalten. Die Hinterbliebenen können allerdings immer noch intervenieren. Mehr dazu hier.

Frontex-Referendum

Darum gehts: Die EU baut die europäische Grenzschutzagentur aus. Die Schweiz ist über die Bilateralen Verträge verpflichtet, etwas zu den Mehrkosten beizutragen. Mehr dazu hier.