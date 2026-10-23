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Emma Amour

Du, Sandro, schau, es ist scheisse!

Weil Sandro und ich ganz offensichtlich nicht face to face reden können, ohne im Bett zu landen, schreibe ich ihm eine Mail. Seine Antwort? Ausstehend.

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Lieber Sandro

Ich habe mich gefragt, wie oft ich dir schon meine Liebe über das geschriebene Wort erklärt habe, um dir zeitgleich aber mitzuteilen, dass wir keine Zukunft haben.

Es sind sehr viele Male.

Ich habe mir jedes einzelne Mal selber nicht geglaubt, dass das mit der gemeinsamen Zukunft eine Mission Impossible ist.

Falls du denkst, dass es dieses Mal anders wird, irrst du dich.

Logisch liebe ich dich.

Du Idiot.

Logisch war das neulich mit und bei dir und du in mir wunderschön.

Du Vollidiot.

Und ich Vollidiotin.

Wir könnten einfach weitermachen. Uns treiben lassen. Wir sein. Zusammen frei sein.

Der Scheiss ist aber, wir sind nicht frei zusammen. Sandro. Wir sind Gefangene. In einer Konstellation, in der wir immer wieder an den Punkt kommen, an dem wir beide, oder zumindest jemand von uns, unglücklich sind.

Und dann sind wir da und vermissen uns und malen die Vergangenheit nur schön an und idealisieren und romantisieren die Zukunft.

Bis wir aufeinandertreffen und sich alle Illusionen einfach nur real anfühlen.

Weil wir uns so gut kennen. Weil wir uns lieben.

Und dann dieser Scheiss-Sex, der einfach auch nach zweitausendvierhundertachtundneunzig Jahren perfekt ist.

Man kann uns wirklich nicht verübeln, dass wir in solchen Momenten vergessen, dass du Kartoffeln willst.

Und ich nicht.

Dass du aber auch gerne sonst ganz viel Liebe auch für andere Frauen hast und geben willst.

Und dass ich damit einiges uncooler bin, als ich es gerne wäre.

Du willst Kartoffeln. Bis du dir nicht sicher bist, ob du sie wirklich willst. Weil Fuck, Freiheit, Fomo.

Ich derweil will Monogamie. Bis sie mir Schiss macht. Poly finde ich aber auch anstrengend.

Und so ist es so, wie es halt ist: Schwere statt Leichtigkeit.

Weisst du, das Schicksal ist in unserem Fall ein Arschloch. Ich weiss nicht, warum unsere Herzen matchen, während alles rund um unsere Herzen (und Geschlechtsteile) nicht kompatibel ist.

Schau, ich glaube immer noch daran, dass es am Ende du und ich sein werden, die im Altersheim Dayraves veranstalten und Joints auf der Hollywoodschaukel rauchen, während die Sonne den Horizont in kitschige Farben taucht.

Aber bis dann, lieber Sandro, sollten wir uns loslassen.

Ich würde dir ja sehr gerne eine Freundschaft vorschlagen.

Das Problem ist aber, dass wir keine Freundschaft Plus können.

Und eine Freundschaft minus noch viel weniger.

In ewiger Liebe oder was das auch immer ist,

deine Emma mit Zuckerwatte*

*Zuckerwatte ist meine neue Katze. Sie schläft auf deiner Seite des Bettes. Und schnarcht bedeutend weniger als du.

bild: watson