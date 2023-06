10 Rap-Hits, die du diesen Sommer auf dem Schirm haben musst

Lyrics

Von heissen Hochkarätern bis zu verborgenen Juwelen, die nur darauf warten, entdeckt zu werden: Diese Songs gehören in deine Sommer-Playlist. Fein-kuratiert von der LYRICS-Redaktion.

damian steffen, nadim ben said

Schnappt euch eure Sonnenbrillen, dreht die Lautsprecher auf und taucht ein in die sommerliche Klangwelt der handverlesenen Sommer-Picks 2023.

Central Cee & Dave - Sprinter

Ein Collabo dieser Magnütide hatte mancher Hiphop-Fan nicht kommen sehen. Dass sie dann aber gleich eine EP zusammen releasen, kam wirklich unerwartet. In ihrer Lead-Single «Sprinter» zeigen die beiden UK-Superstars, aus was für Holz sie geschnitzt sind und brillieren auf Gitarren-Geplänkel. Prädikat: Very smooth.

Fun Fact: Es wurde der meistgestreamte UK-Song in den ersten 24h auf Spotify.

EAZ - Juicy

Schweizer Rap bis in die Deutschen Charts? Über 10 Millionen Streams auf einem Mundart-Song in wenigen Monaten? Der Zürcher Oberländer EAZ hat bewiesen, dass Hiphop in der Schweiz sehr viel Potenzial hat – und wir (hoffentlich) noch lange nicht den Peak erreicht haben.

Ob bei TikTok-Teens, Festival-Crowds oder im Club: «OMG, sie isch juicy», wirst du in den heissen Tagen noch oft zu hören bekommen.

Meryl - Coca-Cola Mentos

Eigentlich schreibt sie ja eher so für andere Rapper... SCH, Soprano, Shay oder Niska sind schon in Genuss von Meryls Ghostwriting-Skills gekommen. Doch pünktlich auf den Sommer hin kommt die karibische Sängerin mit einem Album zurück. Vibes all over! Um das zu fühlen, reicht eine 3.5 in Französisch. Ihre Musik spricht eine eigene Sprache.

Pashanim - Bagchaser Can

Der Berliner Pashanim hat einfach einen Riecher für Hits – und setzt seinen Sommer-Hit-Streak fort. Nachdem er die Shababs botten liess, das Sommergewitter Airwaves-kauend in seinem Block ausharrte und für drei Tage nach Paris abhaute, heisst es nun also «Bagchaser Can» fürs 2023.

«Im Cayenne in Paris, ich hör' Mac Miller.»

Sampagne - djokovic

Nicht nur Pashanim hat die «ganze Novak-Djokovic-Lacoste-Season im Gepäck» – auch Senkrechtstarter Sampagne hat es der wohl momentan kontroverseste Tennis-Star angetan. Sampagne bringt statt Sonnenbank-Flavour den Softie-Touch nach Berlin. Statt Hautcrème, Haarwachs, Nikotin, Alkohol gibt's zwei Iced Latte von Starbucks.

Jack Harlow - They Don't Love It

Vom Trap-Posterboy mit Pop-Allüren back to the basics: Jack Harlow liefert introspektive Bars. Auf seinem neuen Album «Jackman» zelebriert er HipHop in Rein-Form.

«hardest white boy since the one who rapped about vomit and sweaters»

Unser Favorite «They Don't Love It»: Auf diesen Pick können sich Realkeeper und Newschooler gleichermassen einigen. Ob der 25-Jährige wirklich der «hardest white boy since the one who rapped about vomit and sweaters» ist, bleibt allerdings zu klären. Kontrovers ist's alle mal.

Byron Messia - 90z

Das «D» in Dancehall steht für Dauerbrenner. Sobald's heiss wird, übernehmen wieder jamaikanisch-inspirierte Gems. Eins davon ist «90z» des Urban-Senkrechtstarters Byron Messia. Der Newcomer hat frisch den Major-Deal im Sack und wurde im Studio mit Popcaan, Burna Boy oder Bobby Shmurda gesichtet. Von Messia wirst du in Zukunft noch einiges hören – mark our words.

Nativ & Pablo Nouvelle - Paradis

Da haben sich zwei gefunden: CH-Rap-Grösse Nativ zusammen mit Electronic-Koryphäe Pablo Nouvelle. Burgdorf x Biel. Gemeinsam kreieren sie Sound, der alles andere als nach Schweizer Musik tönt. Südländische Vibez und ausgeklügelter Lingo: man muss gut hinhören, um zu checken, dass das Berndeutsch ist. Sommerlicher kann man die Schweiz fast nicht in einen Song verpacken.

J Hus & Drake - Who Told You

Dass Drake immer wieder gerne mit seinem UK-Slang angibt, durften wir schon in so manchen Features bemerken.

Dabei sollte er das lieber die Profis machen lassen: hier J Hus mit einer Hook, die noch so manche Insta-Captions übernehmen wird. «Who told you, Gangstas don't dance?» heisst es. Ob es stimmt, wird der Sommer 2023 wohl zeigen.

Ele A - Jeans

Anhand der Zahlen und der Qualität der Musik könnte man meinen Ele A sei schon lange Teil der Schweizer Musikszene – Im Gegenteil. Ihr erster veröffentlichter Song ist knappe anderthalb Jahre alt. Doch das hielt die junge Tessinerin nicht davon ab, bereits zwei Mal am Bounce Cypher dabei gewesen zu sein, Konzerte in der Schweiz und in Italien zu spielen und mit Amazon Music oder Spotify Italy Interviews zu führen.

«Il globo è tuo»

Ihre erste EP «Globo» trotzt nur so von tessinerischem Charakter und teleportiert dich direkt in die pralle Sonne Luganos, mit Espresso in der Hand. Anders als das restliche Sound-Muster der EP, macht «Jeans» ordentlich Feuer. Wird die Schweiz doch noch zur Nation der Tänzerinnen und Tänzer?

Von Chartsstürmern bis Geheimtipps - das LYRICS Magazin hat dir eine Auswahl präsentiert, mit welcher du am AUX (oder den Bluetooth-Speakern) glänzen kannst.

Also geniesse die Sonnenstrahlen, lass die Musik deine Seele umarmen und erlebe die warmen Tage mit dem perfekten Soundtrack. Auf in den Sommer!