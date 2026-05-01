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Bist du cleverer als der Stromzähler?

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Madame Energie

Bist du cleverer als der Stromzähler?

Willkommen bei der ultimativen Gamification des Energiesparens! Wir finden ja, die ganze Sache lohnt sich fürs Portemonnaie auf jeden Fall. Daneben darf die Sparerei aber auch (ein bisschen) Spass machen. Seid jedoch vorgewarnt: Wer weniger als 8 richtig hat, sollte sein Wissen noch ein bisschen aufpolieren.
01.05.2026, 14:0101.05.2026, 14:01
Sabina Galbiati
Sabina Galbiati
12 Fragen
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  • Wie gut kennst du dich beim Energiesparen aus?

Wenn du fleissig den Madame Energie Blog liest, hast du bei diesem Quiz fast schon gewonnen. Fast! Los geht’s!

Contentpartnerschaft mit EnergieSchweiz
Dieser Blog ist eine Contentpartnerschaft mit EnergieSchweiz. Die Beiträge werden von der freischaffenden Journalistin Sabina Galbiati verfasst.

Gemeinsam für eine nachhaltige Energiezukunft! EnergieSchweiz setzt sich als Förderprogramm des Bundesamts für Energie mit freiwilligen Massnahmen für den Ausbau erneuerbarer Energien und der Steigerung von Energieeffizienz ein. Mittels Information, Beratung, Aus- und Weiterbildung von Fachkräften sowie Massnahmen zur Qualitätssicherung setzt sich EnergieSchweiz dafür ein, die Ziele der Energiestrategie 2050 zu erreichen.

Mehr über das Energie-Förderprogramm EnergieSchweiz erfährst du unter www.energieschweiz.ch.

Es handelt sich nicht um bezahlten Inhalt.

Über die Autorin

Sabina Galbiati ...
... ist freie Journalistin, Bloggerin und Autorin. Am liebsten schreibt sie Geschichten über inspirierende Menschen und über die simplen Dinge, die uns im alltäglichen Leben bewegen. Als «Die Nachhalterin» hat sie auf «watson.ch» bereits über Klima- und Umweltschutz im Alltag gebloggt. Als «Madame Energie» widmet sie sich nun dem Energiesparen innerhalb und ausserhalb ihrer vier Wände und berichtet von den ganz alltäglichen Herausforderungen und Diskussionen, die sie dabei erlebt. Wie immer tut sie das mit einer Prise Humor.
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