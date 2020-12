Blogs

Quiz: Wo hat's geknallt? Erkennst du diese 9 Feuerwerke an einem Bild?



Wo hat's geknallt? Erkennst du diese 10 Feuerwerke an einem Bild?

Auf das grosse Silvester-Feuerwerk in deiner Stadt musst du in diesem Jahr verzichten. Darum lassen wir es hier knallen.

Ob an Silvester oder am Nationalfeiertag – die Schweizerinnen und Schweizer lieben ihr Krachen und Funkeln am Himmel. In diesem Jahr müssen wir aber leider auf unsere Feuerwerke verzichten. Eigentlich ist das halb so schlimm, wenn man bedenkt, dass es in diesem Jahr nichts, wirklich nichts, zu feiern gibt.

Wir lassen uns den Spass aber nicht verderben und lassen es darum hier etwas krachen. So ein bisschen zumindest im Quiz. Deine Knalleraufgabe: Blicke auf die Feuerwerke der vergangenen Jahre zurück und errate, wo das Feuerwerk abgelassen wurde.

In jedem Bild findest du mindestens einen Hinweis, wo das Feuerwerk stattgefunden hat.

Die Aufnahmen stammen von den Neujahrsfesten sowie von den 1. Augustfeiern aus den letzten Jahren.

Quiz 1. Der Jahreswechsel wird hier normalerweise immer sehr laut und farbenprächtig inszeniert. Weisst du, wo es hier geklöpft und gedonnert hat? shutterstock Basel Bern Zürich Ascona 2. Wo fand dieses hübsche Feuewerk statt? shutterstock Brunnen Aarau Baden Freiburg 3. Booom! Wo hat's hier geklöpft und gedonnert? KEYSTONE Lenzburg Bellizona Lugano Luzern 4. Feuerwerk am Seebecken. Wo war das wohl? KEYSTONE Am Genfersee Am Zürichsee Am Thunersee Am Luganersee 5. Dieses grosses Feuerwerkspektakel findet in normalen Zeiten, also nicht zu Coronazeiten, jeweils um 0.30 Uhr in ... statt. KEYSTONE Brunnen Ascona Bern Montreux 6. Welches Skigebiet wird hier durch Feuerwerk erhellt? KEYSTONE Lenzerheide Davos St.Moritz Zermatt 7. In allen Farben strahlt dieses Feuerwerk. Wo ist das? shutterstock Neuenburg Lugano Lausanne Thun 8. Leider müssen wir in diesem Jahr auch auf dieses Feuerwerk verzichten. Weisst du, wo es hier normalerweise ordentlich knallt? Davos Zermatt St. Moritz Gstaad 9. Was schon fast wie eine Photoshop-Montage aussieht, ist das Feuerwerk in ... KEYSTONE Bern Zürich Bremgarten Rapperswil 10. Und noch ein letztes Mal: Wo fand dieses Durcheinander Feuerwerk statt? bls Rapperswil. (Das ist jetzt wirklich in Rappi!) Thun Bern Montreux

Und, wie gut hast du dich geschlagen?

