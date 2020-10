Blogs

GMAs 2020! Gesunder-Menschenverstand-Awards



Hipsterlitheater

GMAs 2020! Gesunder-Menschenverstand-Awards

Endlich hat der Fantasy-Begriff «Gesunder Menschenverstand» seine eigenen, in einer perfekten Welt unnötigen Awards! Hier kommen die GMAs 2020! Live aus der Academy of Common Sense in Schneefretikon am Narniasee!

Der Schmatzgeräusch-Hass nennt sich übrigens Misophonie. Das hab ich.

Giovanni gewinnt!

Danke, Herr Spachtelflöte.

«Ich respektiere deine Meinung.

Du Schafse**el.»

Ja, ich werde alt.

Weniger gesunder Menschenverstand als eher ein Reminder.



An mich.

Anja, bisch chrank?

Trash Trophy

Schweiger-Mutter.

«Hehehehe!»

Welchen Award hab ich vergessen? Ab in die Kommentare damit!











Obiger Artikel ist nach nur 5 Jahren schon das Sequel zur Schule für gesunden Menschenverstand. Schule für gesunden Menschenverstand Link zum Artikel



Rafi Hazera

Rafi Hazera ist Grafiker, Comedian, Zürcher und das Herrchen des Zukkihundes. Rafi ist extrem schön. Und auch weise. Das ist Allgemeinwissen. Und er hat den Text für dieses Kästli natürlich nicht selber geschrieben. Wenn ihn jemand fragt, warum sein Blog auf watson «Hipsterlitheater» heisse, obwohl er gar nicht immer über Hipster blogge, dann lacht Rafi laut und sagt der Person, dass ihm ihre Meinung völlig schnurz sei und er manchmal auch an die S-Bahn-Türe lehne, obschon dies ausdrücklich nicht erwünscht wird. So ein ungehobelter Rowdy ist er nämlich.

