Proportionen und ein Look, die Erinnerungen wecken ... Image: Renault

Wir haben uns auf den ersten Blick in den Renault 5 verliebt

Unter der Leitung des Geschäftsführers von Renault, Luca de Meo, interpretiert die Marke mit dem Rhombus ihren legendären R5 neu, der die «Renaulution» verkörpert, die Transformation des Unternehmens angesichts der laufenden Umbrüche im Bereich Elektromobilität. Eine Betrachtung des neuen Fahrzeugs, zwischen Vintage und Modernität.

Das war gewiss DIE Sensation des letzten Genfer Auto-Salons, der seine Türen am Sonntag, 3. März, wieder geschlossen hat. Renault hat in feierlichem Rahmen seinen neuen elektrischen Renault 5 vorgestellt. Zufall oder Volltreffer der Marketingverantwortlichen, denn 1972 hat Renault ebenfalls in Genf den ursprünglichen Renault 5 präsentiert. In einem schwierigen wirtschaftlichen Kontext zu Beginn der ersten Ölkrise war der erste R5 durch die Innovationen, die er mitbrachte, seine Effizienz sowie einen modernen und fröhlichen Stil ein wahrer Verkaufs-Hit.

Luca de Meo, CEO von Renault, hat sich besonders für das Projekt des Renault 5 engagiert. Image: Renault

Etwas mehr als 50 Jahre später soll der Renault 5 E-Tech Electric die Nachfolge antreten. Mit seiner interessanten Kombination aus Erbe und Technologie ist er mehr als eine simple Antwort auf die aktuellen Umweltfragen.

Charmant und futuristisch

Der Renault 5 E-Tech Electric verfügt über eine eigene Plattform und hebt sich durch seinen charmanten Look – mit genau dem richtigen Mass an Retro – und Hightech-Ausstattung ab. Er interpretiert die stilistischen Merkmale der Vielfalt des ursprünglichen R5 durch ein klares Design und lebendige Farben neu und ist mit seinem rein elektrischen Antrieb auf der Höhe der Zeit.

Retro-Charme und Spitzentechnologie. Image: Renault

Die «Gimmicks» des Designerteams der 60er und 70er, die den R5 von damals bestimmten, werden mit einer treffenden Funktionalität zeitgemäss gestaltet. Dies zeigt zum Beispiel die Batteriestandsanzeige auf der Haube, dort, wo sich zuvor ein Lufteinlass für den Motor befand.

Auf der Haube befindet sich eine Batteriestandsanzeige. Image: Renault

Ein weiteres Beispiel ist die Vorderseite, welche die «lächelnden Gesichtszüge» des Vorfahren in LED-Beleuchtung aufgreift. Die elektrische Architektur hat es ermöglicht, die Grösse auf 3,92 m Länge zu beschränken und ein Raumangebot zu schaffen, das nahe an jenem des Clio ist, mit einem Radstand von 2,54 m. Der Doppelboden-Kofferraum verfügt über 326 Liter Kapazität.

Lächelnd und schelmisch? Image: Renault

3 Motorisierungen, 2 Batterien, 1 Handicap

Unter der Haube bietet der neue Renault 5 E-Tech Electric 3 Motorisierungen, 95, 120 und 150 PS, die von einer 40-kWh-Batterie (95 und 120 PS) oder einer 52-kWh-Batterie (150 PS) gespeist werden. Die Marke verspricht eine Reichweite von 300 bzw. 400 km. Mit verringerter Grösse verringert sich die Umweltbelastung durch den Motor durch die Abwesenheit von «Seltenen Erden» in der Zusammensetzung seiner Elemente.

Eine Grösse und eine Reichweite, die perfekt für die Stadt sind. Image: Renault

Es hat jedoch den Anschein, als ob die Marke nicht aus ihrem «Fehler» bei der Einführung des Mégane E-Tech Electric gelernt hat. Wie sein grosser Bruder verzichtet der Renault 5 auf die Schnellladeoption beim Einstiegsmodell. Diese ist auch nicht als Sonderausstattung verfügbar. Diese Möglichkeit wird nur bei den beiden Spitzenmodellen erhältlich sein: maximal 80 kW beim 120-PS-Motor und maximal 100 kW beim 150-PS-Motor. In den beiden Fällen gibt Renault eine Ladezeit von 30 Minuten an, um von 15 auf 80 % zu kommen. Die beiden gleichen Motoren ermöglichen auch ein Laden mit 11 kW Wechselstrom.

Leider wird das Schnellladen nicht für alle Modelle verfügbar sein, auch nicht als Sonderausstattung. Image: Renault

Was die Leistung betrifft, so kündigt Renault an, dass die Version über 150 PS verfügen und in unter 8 Sek. von 0 auf 100 km/h kommen soll, wobei die Maximalgeschwindigkeit elektronisch auf 150 km/h begrenzt wird.

Ein «E-Auto für jeden Tag»

Auch bei der Innenraumausstattung des neuen Renault 5 kommt die Inspiration von seinem Vorgänger: teilweise gestepptes Armaturenbrett, «Denim»-Stoffpolsterung und rückenschonende Sitze, die von jenen des einstigen R5 Turbo inspiriert sind.

«Denim»-Stoff, rückenschonende Sitze und gestepptes Armaturenbrett erinnern an die R5-Modelle der 70er- und 80er-Jahre. Image: Renault

Bei der Ausstattung setzt man jedoch sehr wohl auf das 21. Jahrhundert. Wie die letzten Modelle der Serie verfügt auch der Renault 5 E-Tech Electric über das System «OpenR Link», das auf einer Google-Schnittstelle basiert. Das elektrische Stadtauto profitiert somit von den unterschiedlichen Anwendungen des amerikanischen Riesen und beinhaltet auch einen echten Routenplaner mit der Möglichkeit zum Auswählen von Ladepunkten in der Navigation. Unseres Wissens handelt es sich hierbei um eine in diesem Segment einzigartige Funktion.

Das Infotainmentsystem hat eine Schnittstelle zu Google. Image: Renault

Praktische Aspekte wurden ebenfalls nicht vergessen, mit einer Gesamt-Stauraumkapazität von 19 Litern, die beliebig mithilfe von in 3D gedrucktem Zubehör oder eines Baguettekorbs konfiguriert werden kann.

Der Baguettekorb ist ein sympathisches Accessoire! Image: Renault

Schon vor der Einführung ein Bestseller?

Die Begeisterung für den neuen Renault 5 ist gross, laut Aussage der Marke wurden bislang bereits mehr als 50 000 Bestellungen aufgegeben. Zu den Kosten: Es wurde kein offizieller Grundpreis genannt, aber das Einstiegsmodell mit dem kleinsten Motor sollte um die 25 000 Euro kosten. Eine sinnvolle Positionierung für den Renault 5 E-Tech Electric in einem bislang wenig besetzten Segment. Wende dich im Herbst an deinen Renault-Händler!

