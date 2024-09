Der neue Jeep Wagoneer S kommt erst 2025 auf den Schweizer Markt. Image: Jeep

Der neue elektrische Jeep kommt in die Schweiz – das taugt er

Nach seinem Avenger, dem Auto des Jahres 2023, das auf unseren Strassen jedoch seltener anzutreffen ist, bringt Jeep mit dem Wagoneer S erneut ein Elektroauto nach Europa. Wir haben es vor seiner Markteinführung unter die Lupe genommen.

2022 revolutionierte Jeep mit dem Avenger den Elektrofahrzeugmarkt. Obwohl der Look gut war, hatte der Avenger in der vollelektrischen Version Mühe, Kundschaft zu finden. Das änderte nichts an der Entscheidung der amerikanischen Marke, erneut ein Elektroauto auf den Markt zu bringen – dieses Mal auf dem Weltmarkt, mit dem Wagoneer S.

Der Wagoneer S, der in Übersee auf eine über 60-jährige Geschichte zurückblicken kann, wird in Europa fürs Erste ausschliesslich in der Elektroversion verfügbar sein. Image: Jeep

Er ist der Erbe einer 1963 jenseits des Atlantiks lancierten Reihe und positioniert sich unter den Luxus-SUVs für lange Fahrten.

Modern und aerodynamisch

Jeep hat besonders an der Ästhetik seines Wagoneer S gearbeitet. Bei der Verbindung aus Robustheit und Eleganz wurde auch der traditionelle Kühlergrill nicht vergessen – er verfügt über sieben Schlitze, ist stylish und sogar beleuchtet.

Die imposante und moderne Vorderseite des Wagoneer S leuchtet – dem Beispiel anderer Modelle folgend – komplett auf. Image: Jeep

Der Rest besteht aus glatten Oberflächen, die für Understatement und aerodynamische Effizienz sorgen. Mit einer Länge von 4,89 m, einer Breite von 2,12 und einer Höhe von 1,64 m ist der Wagoneer S nicht unbedingt klein und wendig. Trotz dieser Masse hat er einen beachtlichen Luftwiderstandsbeiwert von 0,29.

100 kWh, 1 Motor und 608 PS

Die aerodynamische Effizienz spielt der 100-kWh-Batterie in die Karten, die eine Reichweite von 482 km bieten soll – gemäss US-Zyklus (EPA), der strikter als unser WLTP-Zyklus ist.

Mit seinen 608 PS und dem Allradantrieb wird der Wagoneer S mit den Spitzenmodellen des Segments in den Ring steigen. Image: Jeep

Ausserdem wird mit dem Wagoneer S die Plattform STLA Large von Stellantis eingeführt. Basierend auf deren kleiner Schwester STLA Medium, die beim Peugeot e-3008 mit seinen über 2 Tonnen Gewicht enthüllt wurde, kann man davon ausgehen, dass der Wagoneer S ein Leergewicht zwischen 2,5 und 2,7 Tonnen auf die Waage bringen wird. Somit ist viel Kraft nötig, um diesen Koloss zu bewegen.

Die Reichweite gemäss US-Zyklus liegt bei bis zu 482 km. Image: Jeep

Jeep hat angekündigt, dass das Fahrzeug über einen Motor mit 608 PS/837 Nm verfügt, dessen Leistung auf alle vier Räder verteilt wird. Von 0 auf 100 km/h schafft das Auto es in 3,4 Sekunden.

Bild und Ton

Im geräumigen, einladenden und sehr hochwertigen Innenraum finden wir 45 Zoll Bildschirmfläche. Das sind zweimal 12,3 Zoll für Instrumentierung und Infotainment, zu denen zweimal 10,25 Zoll für Komfortfunktionen sowie einen Bildschirm vor dem Beifahrersitz hinzukommen.

Im Innenraum treffen Luxus und Technologie aufeinander – mit einem Armaturenbrett, das mit Bildschirmen ausgestattet ist. Image: Jeep

Durch die Partnerschaft mit McIntosh Audio verfügt der Wagoneer S über ein speziell abgestimmtes Audiosystem mit 19 Lautsprechern, die von einem 1200-W-Verstärker angetrieben werden.

Als Langstrecken- und Familienauto verfügt der Wagoneer S über ein grosszügiges Raumangebot hinten. Image: Jeep

Der Jeep Wagoneer S wird in den USA im zweiten Halbjahr 2024 eingeführt, der Preis beginnt bei etwa 72 000 US-Dollar. In Europa und der Schweiz wird er 2025 zu einem bislang unbekannten Preis auf den Markt kommen.

