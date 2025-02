Die «Phase 2» des Porsche Taycan legt eine bemerkenswerte Entwicklung hin. Image: Porsche

Porsche Taycan: Elektrisch, abenteuerlustig – unverkennbar Porsche

Mit einem subtilen Update für 2024 zeigt der Porsche Taycan, wie man Sportlichkeit, Alltagstauglichkeit und modernste Technologie perfekt verbindet. Besonders der Cross Turismo sticht als Abenteurer der Familie hervor – mit mehr Reichweite, beeindruckender Ladeleistung und einem Fahrgefühl, das puren Porsche-Genuss verspricht.

2024 war es Zeit für ein Update dieser elektrischen Granate, um auch in einem etwas zögerlicheren Markt weiterhin auf der Höhe der Zeit und des Fortschritts zu bleiben. Der Taycan ist nach wie vor in drei aufregenden Varianten erhältlich: als schnittige Limousine, als eleganter und zugleich praktischer Sportkombi Sport Turismo sowie als Cross Turismo – der Abenteurer unter ihnen. Mit seiner erhöhten Bodenfreiheit und den SUV-ähnlichen Schutzvorrichtungen präsentiert sich der Cross Turismo als vielseitiger Geländekombi und war der Fokus unseres Tests.

Die Verkleidungen aus rohem Kunststoff um die Kotflügel sind das Markenzeichen des Taycan Cross Turismo. Image: Porsche

Die wenigen stilistischen Anpassungen erweisen sich als subtil und doch recht wirksam: Die neu gestalteten Stossfänger sorgen für eine schlankere Silhouette und bessere Aerodynamik, die neuen Scheinwerfer betonen den scharfen Blick und der optionale hintergrundbeleuchtete Porsche-Schriftzug sorgt nachts für einen echten Hingucker.

Das leuchtende Logo auf der Heckklappe ist eine klare Ansage. Image: Porsche

Viel Technik, geräumig und eine Überraschung für die Beifahrerin oder den Beifahrer

Auch innen behält der Taycan sein hohes technologisches Niveau bei. Das digitale Cockpit stellt das einer Boeing in den Schatten: ein individuell anpassbares Fahrerdisplay, ein Doppelbildschirm in der Mittelkonsole, der ebenso reaktionsschnell wie intuitiv ist, und für die Technikbegeisterten ein optionales Beifahrerdisplay, das nicht nur schön anzuschauen ist. Und was ist neu dabei? Die Beifahrer können jetzt Filme streamen, ohne dass der Fahrer durch die Anzeige gestört wird.

Das Cockpit behält mit nicht weniger als 4 Bildschirmen seine sportliche Seite bei. Image: Porsche

Die Temperatur der Batterie als Bonus

Das Infotainmentsystem ist zwar immer etwas gewöhnungsbedürftig, da man die Fülle an Funktionen erstmal verinnerlichen muss, bietet aber mit Apple CarPlay und Android Auto, die nahtlos integriert sind, ein umfassendes Erlebnis. Neu, aber nicht weniger erwähnenswert ist auch die Echtzeitanzeige der Akkutemperatur und der maximal verfügbaren Ladeleistung. Gut durchdacht!

Eine Fülle von Informationen, darunter jederzeit die Temperatur und die mögliche Ladeleistung des Akkus. Image: Porsche

Auch das Raumangebot lässt sich nicht lumpen: Der Cross Turismo ist als «4+1»-Innenraum konfiguriert, d. h. mit 4 Sitzen und einem 3. mittleren Sitzplatz in der zweiten Reihe. Dieser ist jedoch nicht geformt, ziemlich hart und bietet nicht den gleichen Halt wie die benachbarten Plätze und ist somit eher zur gelegentlichen Nutzung und für kurze Strecken vorgesehen.

Zwei geformte Sitze und ein dritter in der Mitte befindlicher und eher zur gelegentlichen Nutzung vorgesehener Sitz für die Personen auf der Rückbank. Image: Porsche

Die Beinfreiheit ist hingegen königlich, und selbst grössere Menschen werden sich wohlfühlen, da die Kopffreiheit aufgrund des langen Daches grosszügig ist.

Königliche Plätze vorne, mit Sitzen, die nahezu perfekten Halt bieten. Image: Porsche

Beim Gepäck gibt es die doppelte Ladung mit einem 84 Liter grossen vorderen Kofferraum (perfekt für Ladekabel) und einem grosszügigen Heckkofferraum: 446 Liter für unseren Kombi, erweiterbar auf 1212 Liter bei umgeklappten Rücksitzlehnen.

Der Kofferraum fasst bis zu 1212 Liter, passend zu seiner Bestimmung als Familienfahrzeug. Image: Porsche

Schneller und weiter

Unter der Motorhaube gibt es mit dieser «Phase 2» des Taycan viele Weiterentwicklungen zu bestaunen. Angefangen bei den Batterien, deren Bruttokapazität bei den Basisversionen von 79 auf 89 kWh und bei den sportlichen Versionen wie unserem 4S von 93 auf 105 kWh («Performance Plus»-Batterie) erhöht wurde. Das Ergebnis? Die WLTP-Reichweite sprengt alle Erwartungen! Je nach Version beträgt der Gewinn 35 %.

Mehr Reichweite und Leistung für den Taycan «Mk 2». Image: Porsche

Für unseren 4S Cross Turismo gibt Porsche 517 bis 610 km im gemischten Betrieb (WLTP) und 588 bis 690 km im Stadtverkehr (WLTP City) an. Im wirklichen Leben sollte man eher mit 400 bis 450 km (24 bis 26 kWh/100 km) rechnen. Auf einer gemischten Strecke, die in einem familienfreundlichen Tempo zurückgelegt wurde, sind wir jedoch sogar auf 17,1 kWh/100 km gesunken, was einer Reichweite von 614 km entspricht. Sparsamkeit ist somit möglich, insgesamt ist der Verbrauch für einen Sportwagen dieses Kalibers jedoch in Ordnung.

Getestet und für gut befunden: je nach Fahrweise zwischen 400 und 600 km Reichweite. Image: Porsche

Extreme Ladeperformance

Beim Laden ist er extrem: Die Performance-Plus-Batterie mit ihrer 800-V-Architektur verträgt jetzt bis zu 320 kW Maximalleistung. Konkret bedeutet dies, dass man unter idealen Bedingungen in 18 Minuten von 10 auf 80 % kommt. Das ist fast doppelt so schnell wie zuvor! Beim Taycan ist es nicht mehr das Auto, das die Ladeleistung begrenzt, sondern die maximale Leistung der Ladestation, an der man lädt. Sobald das Aufladen im GPS eingestellt ist, wird die Batterie für den Zielort vorkonditioniert, um die höchste Leistung so lange wie möglich zu gewährleisten.

Blitzschnelles Aufladen mit einer maximalen Leistung von 320 kW. Image: JM

So liegt die Leistung oberhalb von 70 % Ladung immer noch bei 200 kW oder sogar darüber. Beeindruckend! Auf der Autobahn hat man nun kaum noch Zeit, während des Ladevorgangs eine Kaffeepause einzulegen. Zu Hause hingegen bleibt es klassisch mit einem 11-kW-Ladegerät, das eine ganze Nacht zum Aufladen braucht.

Der überarbeitete Heckmotor des Taycan entwickelt bis zu 80 kW (108 PS) mehr Leistung. Image: Porsche

Die Beschleunigung von 80 auf 120 km/h findet in 2,1 Sekunden statt.

Zur Leistung: Der neue Heckmotor wirkt Wunder! Die Leistung reicht von 408 PS/410 Nm bis zu 1034 PS/1240 Nm für den Turbo GT (nur Limousine). Mit unserem 4S Cross Turismo gaben wir uns mit 517 PS (598 PS mit Overboost) und 710 Nm zufrieden. Dies ist bereits mehr als genug, um sich selbst einen Schreck einzujagen oder den Führerschein zu verlieren. Die Beschleunigung von 0 auf 100 km/h erfolgt in 3,8 Sekunden, die Beschleunigung von 80 auf 120 km/h in 2,1 Sekunden.

Nie um Ressourcen verlegen. Image: Porsche

Bei einer rasanten Fahrt müssen sich viele damit begnügen, einen kurzen Blick auf das pralle Heck des Taycan zu erhaschen.

100 % Porsche

Am Steuer erlebt man Porsche pur, mit einer präzisen und ausreichend direkten Lenkung, die uns unmittelbar mit der Strasse verbindet. Die neue serienmässige Luftfederung ist ein wahrer Meister, der mit den fast 2,4 Tonnen des Fahrzeugs gut zurechtkommt.

Stil und Leistung auf höchstem Niveau. Image: Porsche

Der Unterschied zur vorherigen Generation ist eklatant, insbesondere bei der Karosseriehaltung und vor allem beim Fahrgefühl, das im Sport- oder Sport-Plus-Modus weniger künstlich oder übertrieben ist, als wir es damals wahrgenommen hatten. Die optionale Active-Ride-Federung wirkt Wunder: Höherlegung um 5,5 cm für einen leichteren Einstieg, ein gerader Sitz unter allen Bedingungen, eine Kurvenneigung wie bei den besten Motorrädern und ein Nickausgleich beim Beschleunigen und Bremsen.

Alles hat seinen Preis...

... verrechnet zu einem beachtlichen Preis. Image: Porsche

Der Taycan ist auch in einem weiteren Punkt ein echter Porsche – seinem Preis. Ist die Limousine ab 113 900 Franken erhältlich, startet der Cross Turismo ab 127 500 Franken. Unser 4S Cross Turismo hat einen Grundpreis von 143 000 Franken, der aber nach einem Umweg über die traditionelle Liste der Sonderausstattungen auf

183 200 Franken klettert. Natürlich ist das alles andere als günstig, aber dafür erweitert der Taycan die Grenzen sportlicher Elektroautos durch mehr Reichweite, mehr Leistung, schnelleres Laden und ein meisterhaftes Fahrverhalten. Entscheide selbst, ob jeder verlangte Rappen gerechtfertigt ist – oder nicht.

