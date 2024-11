Der bZ4X ist das erste vollelektrische Toyota-Modell. Image: Toyota

Der Toyota bZ4X pflegt die Kunst des Masshaltens

Der bZ4X, das erste vollelektrische SUV von Toyota, ist ein später, aber durchdachter Einstieg in die Welt des emissionsfreien Antriebs. Ein Ansatz, bei dem Vernunft vor Effekthascherei geht und der den Werten der japanischen Marke treu bleibt.

Toyota betritt die aufregende Welt der Elektromobilität mit der für die japanische Marke typischen Zurückhaltung. Der bZ4X, der erste vollelektrische SUV des Herstellers, betritt kein Neuland, sondern bringt bewährtes Know-how mit. Ein Debüt, das von einem einzigartigen Ansatz in Sachen Elektrifizierung zeugt.

Ein klarer und sehr persönlicher Stil. Image: Toyota

Gezügelte Kühnheit

Der bZ4X überrascht auf Anhieb mit seinen selbstbewussten, fast schon provokanten Linien. Die theatralische Frontpartie mit den schlanken Scheinwerfern und dem minimalistischen Kühlergrill hebt sich deutlich vom Rest der Modellpalette ab und setzt einen Designtrend, der später vor allem beim neuen Prius und C-HR zu sehen sein wird. Die präzise geformten Flanken und das Heck, das von einer durchgehenden Lichtsignatur rhythmisch geprägt wird, unterstreichen eine reife Persönlichkeit, die über die üblichen Codes des Herstellers hinausgeht.

Eine zeitgemässe Familien-SUV-Linie. Image: Toyota

Die stilistische Balance zwischen selbstbewusster Modernität und zeitloser Eleganz ist gelungen, auch wenn einige Details, wie die Kotflügel und ihre Konturen aus rohem Kunststoff, die treuen Anhängerinnen der Marke verwirren könnten.

Die Kunst der Gelassenheit

Unter diesem ausgearbeiteten Kleid verbirgt sich eine Mechanik, die auf Effizienz statt auf Kraftdemonstration setzt. Das Angebot umfasst zwei Varianten: eine Version mit Hinterradantrieb und 204 PS und eine Variante mit Allradantrieb und 218 PS.

Die Schnellladung verträgt bis zu 150 kW. Image: Toyota

Die 71,4 kWh-Batterie verspricht auf dem Papier eine Reichweite von 450 Kilometern, die jedoch im Alltagsbetrieb reduziert werden muss. Realistischer sind 350 bis 380 Kilometer. Beim Schnellladen, das auf 150 kW begrenzt ist, können 80 % der Reichweite in rund 30 Minuten wiederhergestellt werden – eine respektable Leistung, die aber die Standards in diesem Segment nicht auf den Kopf stellt.

Ein technologischer Kokon

Der Innenraum zeichnet sich durch eine schlichte Atmosphäre aus, in der die Technologie unauffällig, aber allgegenwärtig ist. Der zentrale 12,3-Zoll-Bildschirm, der wie ein schwebendes Armaturenbrett wirkt, zentralisiert die Bedienelemente mit einer durchdachten Ergonomie, auch wenn die Reaktionsfähigkeit des Systems verbessert werden könnte.

Ein Cockpit mit modernem Design, das sich durch den riesigen 12,3-Zoll-Bildschirm in der Mitte auszeichnet. Image: Toyota

Die Materialien, die mit der für Toyota typischen Strenge kombiniert wurden, schaffen eine ruhige Atmosphäre, in der jedes Element seinen natürlichen Platz findet. Das grosszügige Platzangebot auf den Rücksitzen und das Kofferraumvolumen von 452 Litern unterstreichen die Familienfreundlichkeit dieses SUV.

Ein grosser Kofferraum und ein grosszügiges Raumangebot. Image: Toyota

Die Quintessenz des Komforts

Auf der Strasse offenbart der bZ4X seine wahre Natur. Die mit der Präzision eines Goldschmieds kalibrierte Federung filtert Unebenheiten der Fahrbahn mit seltenem Talent heraus. Der lautlose Betrieb sorgt für unglaublich ruhige Fahrten, was besonders auf langen Strecken von Vorteil ist.

Fahrqualitäten, die sich durch einen lautlosen Betrieb und hohen Komfort auszeichnen. Image: Toyota

Die reine Leistung – 7,5 Sekunden für die Beschleunigung von 0 auf 100 km/h – beeindruckt zwar nicht jene, die den Nervenkitzel lieben, aber hier steht der Fahrkomfort im Vordergrund. Das stabile und präzise Fahrwerk weckt Vertrauen, ohne jemals in sportliche Überschwänglichkeit zu verfallen.

Das Erbe im Erbe

Toyota überträgt die Werte, die das Unternehmen erfolgreich gemacht haben, in das Elektrozeitalter: Zuverlässigkeit, Qualität und Langlebigkeit. Die Batteriegarantie von acht Jahren oder 160 000 Kilometern belegt dies. Mit einem Einstiegspreis von 41'900 Franken positioniert sich der bZ4X intelligent in seinem hart umkämpften Segment und ist leistungsmässig nicht weit von den Premiummodellen entfernt. Eine ambitionierte Positionierung, die durch ein grosszügiges Ausstattungsniveau und eine sorgfältige Verarbeitung gerechtfertigt ist.

Ein Angebot mit attraktiven Preisen und Leistungen, die zum oberen Ende der Skala tendieren. Image: Toyota

Der Toyota bZ4X verkörpert eine gelassene Vision der Elektromobilität. Ohne die Codes des Segments zu revolutionieren, bringt er diesen Hauch von Vernunft mit, der dem Markt vielleicht gefehlt hat. Ein Ansatz, der diejenigen ansprechen wird, die im Elektroantrieb keine Revolution, sondern eine natürliche Weiterentwicklung ihrer Mobilität suchen. In einem Segment, in dem Originalität manchmal an Überschwang grenzt, pflegt der bZ4X die Kunst des Masshaltens – eine Eigenschaft, die sich in der Praxis als sein grösster Vorteil erweisen könnte.

