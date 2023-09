Ein Paradies zum Spazieren und Verweilen: Burg Rötteln mit Blick auf Lörrach. bild: Martin Schulte-Kellinghaus

Immer der Wiese entlang

Lörrach ist ein beliebtes Ausflugsziel. Doch lohnt es sich, auch noch etwas weiterzufahren und das hintere Wiesental zu entdecken, das überraschend viel zu bieten hat.

Dominique Simonnot

Die Basler kennen ihre «Wiese» allzu gut, schliesslich mündet der Bach in der Grenzstadt in den Rhein. An der Wiese entlang lässt es sich zudem schön und entspannt nach Lörrach radeln. Die Kleinstadt in Deutschland ist nicht nur beliebt zum Flanieren, Shoppen oder Essen. Auch das Kulturprogramm kann sich sehen lassen, insbesondere mit dem Kulturzentrum Burghof und dem Stimmen Festival im Sommer. Oberhalb von Lörrach lädt die Burgruine Rötteln zum Spazieren und Verweilen ein – bei einem atemberaubenden Blick über Lörrach bis Basel und dem Schweizer Jura.

Die S6 fährt jede halbe Stunde (sonntags stündlich) von Basel SBB via Basel Bad Bf, Riehen, Lörrach, Steinen, Maulburg, Schopfheim, Fahrnau, Hausen-Raitbach nach Zell. Die Fahrt dauert 52 Minuten.



www.sbb.ch/wiesental



Unbekannte Schwarzwaldlandschaft

Lörrach ist einen Ausflug wert, keine Frage. Doch wissen viele gar nicht, wie schön die Schwarzwaldlandschaft hinter Lörrach ist, wo das hintere Wiesental anfängt. Das hat einiges an Freizeit- und Wandermöglichkeiten zu bieten – bis hoch zur Quelle der Wiese am Feldberg. Wieso also nicht einmal weiterfahren? Per Velo den Wiesentalradweg entlang oder per ÖV, immerhin fährt die S6 zweimal pro Stunde von Basel über Lörrach bis nach Zell im Wiesental. Von hier steuern Busse die weiteren Ecken des Wiesentals an, fahren einen bis zum Feldberg, dem höchsten Berg im Schwarzwald und beliebt nicht nur zum Skifahren im Winter.

Doch das Wiesental trumpft nicht nur mit ganz viel eindrücklicher und unberührter Schwarzwaldnatur, sondern bietet auch Action. Zum Beispiel auf der spektakulärsten Rodelbahn Deutschlands, der Hasenhorn-Rodelbahn in Todtnau. Bequem geht es hier mit der Sesselbahn hoch und fast drei Kilometer rasant wieder runter. In die Höhe geht es auch beim Besteigen des Hohe-Möhr-Turms beim Hebeldorf Hausen im Wiesental, von dem man einen herrlichen Ausblick auf die Schweizer Alpenkette, den Jura und die Vogesen hat.

Legendärer Westweg

Die Strecke von der Hohen Möhr zur Hohen Flum bildet übrigens die 12. Etappe des legendären Westweges, beliebt bei eingefleischten Schwarzwald- und Wanderfans. In Zell lockt der Freizeitpark Spassi, der bis im Sommer 2023 renoviert wurde und mit einem noch besseren Konzept auf Jung und Alt wartet.

bild: sbb

In Zell, dem Geburtsort von Constanze Mozart, lockt nebst dem Schwanenweiher ein grosszügiges Wildgehege Jung und Alt an. Und was wäre der Ausflug ohne Schwarzwäldertorte oder Schwarzwaldschinken, hier bietet sich Zell als Endpunkt der S6 mit einem umfangreichen gastronomischen Angebot bestens an. Ein Ausflug ins hintere Wiesental bietet also facettenreiches Freizeitvergnügen. Und ist ganz bequem mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen.