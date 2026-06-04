Das idyllische Naturreservat Les Grangettes bei Villeneuve. bild: Vevey Montreux Riviera | Maude Rion

Zugestiegen

Von Weinterrasse bis Thermalbecken – 3 Wasserwelten ohne Auto

Ein Tag am Wasser, dreimal anders: Kulturflanieren am Genfersee, Wasserkraft verstehen in La Gruyère, Panorama und Wow-Momente am Vierwaldstättersee. Statt Parkplatzsuche gibt's einen Fensterplatz mit Zeit zum Träumen. Drei Tage, drei Ufer – alles entspannt mit dem ÖV.

michael grube

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Lavaux und Genfersee: Reben, Riviera, Rockgeschichte

Die Statue von Freddie Mercury an der Seepromenade unterstreicht die Bedeutung von Montreux für die Welt der Musik. bild: Vevey Montreux Riviera

Zwischen Lausanne und Villeneuve reihen sich Unesco-Weinberge, Promenaden und Riviera-Charme aneinander. Der RegioExpress schafft die ganze Strecke in knapp 25 Minuten – Tipp: rechts sitzen, dann läuft der See im Fenster mit.

Schon mal eine Riesengabel in einem See gesehen? In Vevey spazierst du auf der Promenade an beeindruckenden Kunstwerken vorbei, bevor dich ein Bus in 14 Minuten nach Corsier-sur-Vevey zur Chaplin's World bringt: Wohnhaus, Studio und Park mit Seeblick. Eine Station weiter, in Montreux, zeigt dir «Queen – The Studio Experience», wo Freddie Mercury seine letzten Songs aufnahm. Und ganz östlich, im Naturreservat Les Grangettes bei Villeneuve, lohnt sich der frühe Start: Dort siehst du Reiher, Eisvögel und manchmal sogar Biber.

La Gruyère: Wasser in drei Aggregatzuständen

Den Stausee Lac de Montsalvens umrundet man bequem in ca. drei Stunden. bild: Upperview Productions

Hier ist Wasser nicht nur Aussicht, sondern Erlebnis – vom Kraftwerk bis ins Thermalbecken. Vom Bahnhof Broc-Chocolaterie sind es zehn Minuten zu Fuss zum Electrobroc, wo du einer echten Stromproduktion zuschaust und sozusagen lernst, wie der Bergbach in die Steckdose kommt. Spannend selbst dann, wenn du mit Physik nichts am Hut hast.

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Wer sich danach die Beine vertreten will, fährt mit dem Bus an den Lac de Montsalvens. Der Rundweg um den Stausee ist gemütliche neun Kilometer lang. Drei Stunden, kein Kraftakt – perfekt zum Reden, Schauen, Steine ins Wasser werfen.

Und am Abend? Eine kurze Busfahrt bringt dich nach Charmey zu den Bains de la Gruyère. Berge, Becken, Dampf – und dieses leise Aha-Gefühl, dass dasselbe Wasser, das vorhin durch eine Turbine sauste, jetzt deine Schultern wärmt..

Vierwaldstättersee: Panoramastrecke mit Wow-Momenten

Brunnen ist Ausgangspunkt für aussichtsreiche Dampfschifffahrten auf dem Vierwaldstättersee. bild: Schwyz Tourismus

Ab Luzern öffnet sich die Innerschweizer Postkartenkulisse fast nahtlos. Nach nur 35 Minuten Spaziergang am Seeufer – oder 6 mit der S-Bahn – erreichst du das Verkehrshaus, eines der meistbesuchten Museen der Schweiz, in dem du dich locker einen halben Tag verlieren kannst.

Wer lieber draussen ist, steigt in Immensee aus und wandert durch die historische Hohle Gasse Richtung Küssnacht: kurzer, gemütlicher Weg mit Tellgeschichten links und Seeblick rechts. Anschliessend Promenade in Küssnacht, ein Glace, weiter mit dem Zug nach Brunnen. Dort wartet das schönste Finale: ein Schiff. Du steigst ein, der See öffnet sich und plötzlich sieht alles so zauberhaft aus wie im Bilderbuch – ein echter Wow-Moment!

Welche Wasserwelt passt zu dir?

Du bist Kulturfan mit Hang zu Wein und Musikgeschichte? Lavaux. Du magst es, wenn ein Ausflug dir etwas beibringt und du dich danach in warmes Wasser legen kannst? La Gruyère. Oder liebst du Klassiker und wünschst dir Mobilität, Geschichte und eine Schiffstour zum Abschluss? Vierwaldstättersee.

Das Beste an allen dreien: Du musst nichts gross vorausplanen. Kein Parkplatz, kein Stau, kein Treibstoff. Dafür Fensterplatz, Lesezeit und die Freiheit, einfach eine Station weiterzufahren, wenn dir gerade danach ist. So wird die Reisezeit zum Teil des Ausflugs.