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Emma Amour

Beziehungsstatus ultrakompliziert!

Mich hat's so richtig erwischt. Ich bin masslos in Lukas verschossen. Dieser benimmt sich so, als würde es ihm gleich gehen. Und doch ist er mit einem Bein auf der Flucht. Oder mit einer Hand im Höschen einer anderen.

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Lukas. Lukas und Emma. Emma und Lukas. Seht ihr es? Lest ihr es? Es ist ein Gedicht. Das vielleicht schönste der Welt.

Zumindest für mich.

Weil ich, Welt, komplett verliebt bin. Ich, Emma Amour, bin hardcore verknallt in Lukas Hugentobler.

Ich glaube, Lukas weiss das. Offiziell gesagt habe ich es ihm nicht. Ich weiss nicht, wie man jemandem sagt, dass man in ihn verliebt ist. In so etwas bin ich scheisse.

Ich kann Gefühle super niederschreiben. Darüber reden: schwierig!

In der Causa Lukas braucht es aber glaubs gar keine Worte. Weil jede Zelle meines Körpers schreit: «LUKAS, ICH BIN WIRKLICH ÜBER JEDES MASS HINAUS VERLIEBT IN DICH!»

Ich will, dass wir jede Nacht zusammen verbringen. Und jeden Tag. Das ganze Wochenende.

Lukas will das auch.

Bis ich ihn frage, ob wir ein verlängertes Wochenende wegfahren wollen.

Er druckst herum.

Schlechtes Zeichen. Sehr schlechtes Zeichen!

Bin ich die richtige Frau zur falschen Zeit?

«Emma», sagt Lukas, «ich weiss, dass das schräg klingt, aber ich bin noch nicht so weit.»

Aha!

«Ich liebe es, Zeit mit dir zu verbringen. Und ich liebe es, mit dir zu schlafen. Mit und neben dir!»

Aber?

«Ich komme gerade aus einer 22-jährigen Beziehung. Ich kann mich nicht in die nächste stürzen.»

Chills! Ich wollte nach Italien, nicht vor den Traualtar!

«Manchmal bedaure ich, dass du die Erste bist, die ich nach meiner Trennung gedatet habe!»

Jetzt kommt's. Gell, jetzt kommt's!?

«Ich habe mich auf verschiedene Begegnungen gefreut. Wollte mit mindestens zehn Frauen schlafen, bevor ich mich wieder auf nur eine einlasse …»

Jetzt machst du Schluss, right?

«Und nun bist du da. Und du bist wundervoll. Und ich will heute gar nicht mit einer anderen vögeln. Aber dennoch schlummert der Wunsch nach Begegnungen mit anderen Frauen in mir …»

Super. Sandro will Kartoffeln. Lukas will andere Frauen.

Fuck you, Love.

Ich könnte jetzt cool bleiben, sagen, dass er easy andere treffen kann. Wir sind ja nicht exklusiv.

Das geht aber nicht. Mein Herz macht da nicht mit. Und so frage ich mich nun, ob ich den Schlussstrich ziehen muss. Herz schützen. Lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende.

Bla bla Bla.

Gut möglich, dass ich die richtige Frau zur falschen Zeit bin. Bin ich das, Lukas?

«Du hast absolut recht, Emma. Dass die Zeit falsch ist, ist gut möglich. Ich weiss es nicht. Ich bin nicht bereit für das Gespräch. Ich kann einfach nicht.»

Oh, oh!

«Ich will gerne so weitermachen. Viel Zeit mit dir verbringen. Den Sommer geniessen. Ganz ohne mir überlegen zu müssen, wohin es führt. Einfach treiben lassen. Kannst du das, Emma?»

Kann ich das? Mit jemandem sein, der mein Herz berührt, wohl wissend, dass er vielleicht schon morgen eine andere berühren will?

Kann ich loslassen und es dem Schicksal übergeben? Kann ja sein, dass Lukas irgendwann merkt, dass sich gegen Liebe zu wehren zwecklos ist?

Hey, ohne Scheiss, keine Ahnung!

Was würdest du tun, Kommentarspalte?

PS: Bitte miteinbeziehen, dass Lukas der weltbeste Küsser ist.

PS 2: und wir überdurchschnittlich guten Sex haben.

PS 3: und er mit seinem Start-up, das irgendwas mit Recycling und Nachhaltigkeit macht, sehr Gutes für die Welt tut.

Aber no pressure. Gäll.

bild: watson