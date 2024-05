«Unser Abenteuer startet jetzt.» bild: sbb

Entdecke mit dem ÖV coole Freizeit- und Wasserparks

Hast du Lust auf einen unterhaltsamen Ausflug in einen tollen Erlebnispark? Mit dem ÖV ist schon deine Reise dorthin ein Teil vom Spass.

lilli fennes

Gemütlich zurücklehnen, einen Kaffee trinken oder ein Gipfeli essen, etwas lesen und die Aussicht geniessen, sich nett unterhalten oder vielleicht noch was gemeinsam spielen – im Zug kannst du die Reisezeit herrlich mit deinen Liebsten nutzen, bevor du spannende Ausflugsziele erreichst. Und welche sich besonders lohnen, erfährst du hier!

Neu: Mit dem RailCoaster in den Europa-Park und nach Rulantica

Erlebe mit dem neuen RailCoaster einen abenteuerlichen Tag im Europa-Park. bild: sbb

Dieses neue Angebot solltest du nicht verpassen: Ab sofort steigst du bequem am Wochenende morgens in Basel in den RailCoaster und fährst zum Europa-Park. Dort hast du mit dem RailCoaster-Billett dein Eintrittsticket in der Tasche und jede Menge Spass direkt vor der Nase. Ganz besonders übrigens in der neuen Achterbahn «Voltron Nevera»! Und wenn’s dich eher ins kühle Nass zieht, dann ab in die sagenhafte Wasserwelt Rulantica.

In der neuen Achterbahn «Voltron Nevera» ziehts dir die Schuhe aus. bild: europa-park

Spass pur gibt’s auch in der Wasserwelt «Rulantica». bild: europa-park

Familienspass im Conny-Land Freizeitpark Lipperswil

Eher Lust auf Abenteuer in der Region Bodensee? Ob Baden mit Seelöwen, Kreischen auf der Cobra, eine Entdeckungstour im Jungle oder eine Abkühlung auf dem Wasserspielplatz – die Attraktionen im Conny-Land versprechen einen vergnüglichen, kurzweiligen und unbeschwerten Tagestrip.

Verpasse auf keinen Fall eine Fahrt auf der Achterbahn «Cobra»! bild: conny-land

Seelöwen-Fans können mit den verspielten Meeressäugern baden. bild: conny-land

Das Beste: Auf die Reise ins Conny-Land sparst du mit dem ÖV 20% und auf den Eintritt 10%. Steig einfach in den Zug bis Frauenfeld oder Weinfelden und fahr bequem weiter mit dem Bus bzw. Postauto bis Lipperswil.

Infos

Warum der ÖV die beste Wahl ist:

Angebot für Individualreisende:

Mit dem RailCoaster in den Europa-Park: ab CHF 89.– inklusive Eintritt

sbb.ch/railcoaster



Conny-Land Freizeitpark Lipperswil: 20% Rabatt auf die Anreise mit dem ÖV und 10% auf den Eintritt

sbb.ch/connyland



noch mehr Spiel und Spass für die ganze Familie.



Es handelt sich nicht um bezahlten Inhalt.

Mit dem ÖV ins Happyland und in den Aquaparc

Auch die Romandie hat einiges im Funbereich zu bieten. Wenn du beispielsweise Lust auf eine Jeep-Safari oder die Wildwasserbahn hast, dann ist das Happyland im Wallis genau das Richtige für dich. Nimm einfach den Zug bis Sion und fahr mit dem Bus 411 weiter bis zur Haltestelle «Grand Canal».

Highlight: Der «Splash River» im Happyland. bild: happyland

Solltest du vom Wasser gar nicht genug bekommen können, dann fahr auch unbedingt mal in den Aquaparc in Le Bouveret am Genfersee. Allein schon den «Booster Loop» wirst du so schnell nicht vergessen. Und für Eisenbahnfans ist übrigens der Swiss Vapeur Parc von dort nur noch einen Katzensprung entfernt!

Adrenalin pur im «Booster Loop» des Aquaparcs. bild: aquaparc

Herrliche Fahrt durchs Miniaturwunderland im Swiss Vapeur Parc. bild: swiss vapeur parc

Findest du aus dem Labyrinthe Aventure in Evionnaz VS wieder heraus? bild: labyrinthe

Rutschfans aufgepasst: Im Aquabasilea in Pratteln BL gibt’s 7 Rutschen und 2 Wildwasserbäche mit 824 Metern Gesamtlänge. basel: aquabasilea